Erman Ilıcak kimdir? Vergi rekortmeni Erman Ilıcak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Erman Ilıcak mesleği nedir?

Türkiye'nin en zenginlerinin açıklandığı bu günde geçen senenin vergi rekortmeni Erman Ilıcak da ilgi gördü. Forbes Türkiye'nin, 2019'da14'üncü kez hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde yer alan ve listenin 1 olan Rönesans Holding'in sahibi Erman Ilıcak merak ediliyor. Peki, Erman Ilıcak kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Erman Ilıcak mesleği!

Forbes Türkiye'nin açıkladığı 2019 en zengin 100 Türk listesi olan "Forbes 100" listesinde Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, 100 milyon dolar farkla, son beş yıldır listenin zirvesinde yer alan Murat Ülker'i geride bırakmıştı ve "Türkiye'nin en zengini" olmuştu. Bu sene, Türkiye'nin gelir vergisi rekortmenleri de bugün açıklandı. Listede ilk sırada yer alan kişi isminin açıklanmasını istemezken, ikinci sırada yer alan ENKA Holding Fahri Başkanı Mehmet Sinan Tara yer aldı. Peki, Erman Ilıcak kimdir? Vergi rekortmeni Erman Ilıcak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Erman Ilıcak mesleği nedir?

ERMAN ILICAK KİMDİR?

Erman Ilıcak, 1967 yılında Malatya'nın Darende ilçesinin Hacıdevriş Mahallesi'nde doğmuştur. Avukat Bekir Ilıcak'ın oğludur.

1969 yılında Ankara'ya yerleşmişlerdir. İlköğretim ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1990 yılında mezun olmuştur. Amerika'da işletme masterı yapmıştır. İngilizce ve Rusça bilmektedir. Ayrıca TÜSİAD'a da üyedir.

Rönesans Holding'in patronudur. Çalışmaya 24 yaşında, Enka'da, şirketin Rusya operasyonlarında genç bir mühendis olarak başlamıştır.

1993'te çalışanlarından biri kendisi, birisi muhasebeci, birisi tercüman olmak üzere St. Petersburg'da evleri boyamak için kurduğu, 5 kişinin çalıştığı şirketi bugün Rusya'nın en büyük ikinci yabancı müteahhitlik şirketi haline geldi.

Kendisi de 45 yaşında, 18 yıllık iş hayatında yapıp ettiklerinden kazandığı 2 milyar dolarlık kişisel servetiyle Türkiye'nin en zengin 20 iş adamı arasına girdi.