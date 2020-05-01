Erken seçim iddialarına AK Parti'den yanıt: Gündemimiz korona, muhalefet istikrarı gölgelemek istiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erken seçim iddialarına AK Parti'den yanıt: Gündemimiz korona, muhalefet istikrarı gölgelemek istiyor

Erken seçim iddialarına AK Parti'den yanıt: Gündemimiz korona, muhalefet istikrarı gölgelemek istiyor
01.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:52

Kimi çevrelerce konuşulmaya başlanan erken seçim iddialarına yanıt veren AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Şu anda gündemimiz koronavirüs. Erken seçim gündemimizde yok. Muhalefet, istikrarı gölgelemek adına gündem yaratıyor" dedi.

Muhalefet partilerinin dile getirdiği "Erken seçim-Baskın seçim" iddialarına iktidar partisinden cevap geldi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, erken seçim iddialarını yalanladı. Bostancı, "Şu anda gündem koronavirüs. Muhalefet, gündemde yer olmayınca kendilerine gündem yaratmaya çalışıyor. Her an seçim olacakmış gibi kendi tabanını diri tutmak, seçim atmosferinin de ülkedeki istikrarı gölgeleyeceği anlayışı üzerinden seçimi gündemde tutmak istiyor" dedi.

Erken seçim iddialarına AK Parti'den yanıt: Gündemimiz korona, muhalefet istikrarı gölgelemek istiyor
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı

"MUHALEFET, TABANINI DİRİ TUTMAK İSTER"

Halkın buna itibar etmeyeceğini söyleyen Bostancı, "Uzun yıllardan beri siyaseti gözlüyorum. Muhalefet, her an seçim olacakmış gibi kendi tabanını diri tutmak ve seçim atmosferinin ülkedeki istikrarı gölgeleyeceği anlayışı üzerinden seçimi gündemde tutmak ister" şeklinde konuştu.

Muhalefetin bunu içgüdüsel şekilde yaptığını dile getiren Bostancı, sözlerini şu şekilde noktaladı: Geçmişte de bu böyleydi. Bu konuyu Türkiye'deki muhalefetin refleksi olarak görüyorum.

Erken seçim iddialarına AK Parti'den yanıt: Gündemimiz korona, muhalefet istikrarı gölgelemek istiyor

Politika Manşet

Haberler

Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haber
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor Haber
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı Haber
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi Haber
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü Haber
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
72 yaşındaki usta, her gün cami alemi yaparak genç kalıyor Haber
72 yaşındaki usta, her gün cami alemi yaparak genç kalıyor
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
İçişleri Bakanı Soylu, 1 Mayıs'ı Barış Manço'nun şarkısından alıntıyla kutladı
İçişleri Bakanı Soylu, 1 Mayıs'ı Barış Manço'nun şarkısından alıntıyla kutladı
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkanlar, yeni suçlara karşı özel olarak takip ediliyor
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkanlar, yeni suçlara karşı özel olarak takip ediliyor
Son dakika: 1-3 Mayıs tarihleri arasında 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı
Son dakika: 1-3 Mayıs tarihleri arasında 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: S-400'lerin konuşlandırılması koronavirüs süreci nedeniyle ertelendi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: S-400'lerin konuşlandırılması koronavirüs süreci nedeniyle ertelendi
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize 'Virüsü siz buraya taşıdınız' diyerek saldırdı
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize "Virüsü siz buraya taşıdınız" diyerek saldırdı
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
RTÜK'ün talebiyle Netflix, Designated Survivor dizisinin bir bölümünü Türkiye'de yayından kaldırdı
RTÜK'ün talebiyle Netflix, Designated Survivor dizisinin bir bölümünü Türkiye'de yayından kaldırdı
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
Koronavirüsü yenen Muazzez hemşire: Eklem ağrıları dışında belirti yoktu, ateş ve öksürük hiç olmadı
Koronavirüsü yenen Muazzez hemşire: Eklem ağrıları dışında belirti yoktu, ateş ve öksürük hiç olmadı
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap korkuttu: Salgın 24 ay daha sürebilir, tedbirlere devam edilmeli
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap korkuttu: Salgın 24 ay daha sürebilir, tedbirlere devam edilmeli
İstanbul'da Mayıs ayı başında yağmur yağmazsa su sorunu yaşanabilir
İstanbul'da Mayıs ayı başında yağmur yağmazsa su sorunu yaşanabilir
Koronavirüsle mücadelede anket sonucuna göre; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan yüzde 12 daha başarılı
Koronavirüsle mücadelede anket sonucuna göre; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan yüzde 12 daha başarılı
Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı
Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı
Sağlık çalışanını 'Koronavirüs taşıyabilirsin' diyerek minibüsten indirdiler
Sağlık çalışanını "Koronavirüs taşıyabilirsin" diyerek minibüsten indirdiler
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Salgın nedeniyle Belçika'dan getirilen vatandaş, Türkiye ile Belçika'yı kıyasladı: Ülkemle ne kadar gurur duysam az
Salgın nedeniyle Belçika'dan getirilen vatandaş, Türkiye ile Belçika'yı kıyasladı: Ülkemle ne kadar gurur duysam...
Son dakika: İstanbul Valiliği: 1 Mayıs anmasında gözaltına alınan DİSK Başkanı dahil 15 kişi serbest
Son dakika: İstanbul Valiliği: 1 Mayıs anmasında gözaltına alınan DİSK Başkanı dahil 15 kişi serbest
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Taksim, nasıl 1 Mayıs'ın sembolü oldu? 'Kanlı 1 Mayıs' ve yaşananlar
Taksim, nasıl 1 Mayıs'ın sembolü oldu? ''Kanlı 1 Mayıs'' ve yaşananlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Naci Bostancı Fahrettin Koca Berat Albayrak
Magazin Sibel Can Ozan Güven Demet Akalın Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Mauricio Isla Emre Belözoğlu Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Ankara 1 Mayıs Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Erken seçim iddialarına AK Parti'den yanıt: Gündemimiz korona, muhalefet istikrarı gölgelemek istiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 15:44:20. #1.15#
title