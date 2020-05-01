Erken seçim iddialarına AK Parti'den yanıt: Gündemimiz korona, muhalefet istikrarı gölgelemek istiyor

Kimi çevrelerce konuşulmaya başlanan erken seçim iddialarına yanıt veren AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Şu anda gündemimiz koronavirüs. Erken seçim gündemimizde yok. Muhalefet, istikrarı gölgelemek adına gündem yaratıyor" dedi.

Muhalefet partilerinin dile getirdiği "Erken seçim-Baskın seçim" iddialarına iktidar partisinden cevap geldi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, erken seçim iddialarını yalanladı. Bostancı, "Şu anda gündem koronavirüs. Muhalefet, gündemde yer olmayınca kendilerine gündem yaratmaya çalışıyor. Her an seçim olacakmış gibi kendi tabanını diri tutmak, seçim atmosferinin de ülkedeki istikrarı gölgeleyeceği anlayışı üzerinden seçimi gündemde tutmak istiyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı

"MUHALEFET, TABANINI DİRİ TUTMAK İSTER"

Halkın buna itibar etmeyeceğini söyleyen Bostancı, "Uzun yıllardan beri siyaseti gözlüyorum. Muhalefet, her an seçim olacakmış gibi kendi tabanını diri tutmak ve seçim atmosferinin ülkedeki istikrarı gölgeleyeceği anlayışı üzerinden seçimi gündemde tutmak ister" şeklinde konuştu.

Muhalefetin bunu içgüdüsel şekilde yaptığını dile getiren Bostancı, sözlerini şu şekilde noktaladı: Geçmişte de bu böyleydi. Bu konuyu Türkiye'deki muhalefetin refleksi olarak görüyorum.