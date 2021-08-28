Erken menopoz teşhisi konulan 8 yıllık evli kadın, PRP tedavisiyle gebe kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erken menopoz teşhisi konulan 8 yıllık evli kadın, PRP tedavisiyle gebe kaldı

İhlas Haber Ajansı / Beritan Kaya - Haberler | Sağlık

Erken menopoz teşhisi konulan 8 yıllık evli kadın, PRP tedavisiyle gebe kaldı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ikamet eden 32 yaşındaki Nebahat Harmancı'ya, gittiği birçok özel hastanede erken menopoz teşhisi konularak gebe kalamayacağı söylendi.

Erken menopoz teşhisi konulan 8 yıllık evli kadın, PRP tedavisiyle gebe kaldı

DİYARBAKIR - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ikamet eden 32 yaşındaki Nebahat Harmancı'ya, gittiği birçok özel hastanede erken menopoz teşhisi konularak gebe kalamayacağı söylendi. Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvuran Harmancı, burada yapılan tahlillerin ardından uygulanan PRP tedavisiyle gebe kaldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayan 8 yıllık evli Nebahat Harmancı, bu süreçte doğal yoldan çocuk sahibi olmak istedi. Harmancı doğal yoldan çocuk sahibi olamayınca evliliğinin 2'nci yılından sonra farklı kliniklerde birçok tedavi gördü. Tedavilerin olumsuz sonuçlanması ve erken menopoz teşhisi konulması üzerine ümitlerini yitiren Harmancı, arkadaş tavsiyesi ile Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer ile iletişime geçti. Prof. Dr. Çoksüer tarafından yapılan tetkiklerde hastada erken menopoz olduğu teşhis edildi. Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastasına kişiye özgü PRP tedavisi uyguladı. Tedavisinin ardından gebelik haberini alan Nebahat Harmancı mutluluk gözyaşları döktü.

"Hastamıza PRP tedavisi uyguladık"

Prof. Dr. Hakan Çoksüer hastasının daha önce erken menopoz teşhisiyle kliniklerine başvurduğunu belirterek, "Biz bu hastada PRP tedavisi uyguladık. PRP tedavisi hastadan aldığımız kanda trombositten zengin olan hücreleri ayrıştırdıktan sonra aldığımız o zengin hücreleri ultrason ile hastanın yumurtalıklarına enjekte ediyoruz. Tabi hastaya yaptığımız bu tedavi uygulaması tecrübe gerektiren bir uygulama. Yaptığımız bu tedavilerin ardından hastamız kendiliğinden gebe kaldı. Hasta bunu gördükten sonra müthiş bir mutluluk oldu. Hastada daha önceki matem havası bayram havasına dönüştü. Doğru teşhis, doğru tedavi, doğru, hekim, doğru klinik gerçekten de başarının ana anahtarıdır. O yüzden çocuk sahibi olmak isteyenler hiç kimse umudunu yitirmesin" dedi.

"Çok mutluyum"

32 yaşındaki Nebahat Harmancı farklı kliniklere başvurduklarını fakat erken menopoz teşhisi konularak gebe kalamayacağının söylendiğini ifade etti. Harmancı, ""Prof. Dr. Hakan Çoksüer hocamızın kliniğine geldim ve 6 yıl boyunca tedavi gördüm ama şuanda gebe olduğumu öğrendim. Çok mutluyum" diye konuştu.

Erken menopoz teşhisi konulan 8 yıllık evli kadın, PRP tedavisiyle gebe kaldı
Erken menopoz teşhisi konulan 8 yıllık evli kadın, PRP tedavisiyle gebe kaldı
Erken menopoz teşhisi konulan 8 yıllık evli kadın, PRP tedavisiyle gebe kaldı
Erken menopoz teşhisi konulan 8 yıllık evli kadın, PRP tedavisiyle gebe kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beritan Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Demet Akalın Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Cristiano Mesut Özil Abdullah Avcı Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Erken menopoz teşhisi konulan 8 yıllık evli kadın, PRP tedavisiyle gebe kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 12:13:59. #1.14#

title