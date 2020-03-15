Erken doğan ikizler hayata tutundu, taburcu oldu
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Çerkezköy, Aralık, Bebek, Güncel

Erken doğan ikizler hayata tutundu, taburcu oldu

Erken doğan ikizler hayata tutundu, taburcu olduTEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Özer ve Merve Çalışkan çifti, 2019 yılının Aralık ayında 28 haftalıkken prematüre olarak dünyaya gelen ikiz bebeklerinden, ilkini 66 gün, ikincisini ise 102 gün sonra kucaklarına almanın sevincini yaşadı.

15.03.2020 09:06 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:08
Erken doğan ikizler hayata tutundu, taburcu oldu

Erken doğan ikizler hayata tutundu, taburcu oldu

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Özer ve Merve Çalışkan çifti, 2019 yılının Aralık ayında 28 haftalıkken prematüre olarak dünyaya gelen ikiz bebeklerinden, ilkini 66 gün, ikincisini ise 102 gün sonra kucaklarına almanın sevincini yaşadı.

Çerkezköy'de oturan Özer ve Merve Çalışkan çifti, 2016 yılında evlendi. Çift, 2019 yılının Aralık ayında ikiz bebek sevinci yaşadı. Özel İrmet Hastanesi'nde 28 haftalık olarak erken doğan bebeklerden Poyraz 530, Yağmur ise 1 kilo 100 gram ağırlığında dünyaya geldi. Doğumun ardından hastanenin yenidoğan servisinde tedaviye alınan bebeklerden Yağmur 66 gün, Poyraz ise 102 günün ardından anne ve babasına kavuştu. 102 günlük sürecin ardından 500 gram dünyaya gelen Poyraz bebek 2 kilo 100 gram, 1 kilo 100 gram doğan kız kardeşi Yağmur ise 3 kiloya ulaştı. Bebeklerini kucaklarına alan Çalışkan çifti, büyük mutluluk yaşadı.

'POYRAZ BEBEK ÇOK SAVAŞTI, HİÇ PES ETMEDİ'

Bebeklerin erken doğması nedeniyle ciddi metabolik sorunlar yaşadıklarını belirten Dr. Hülya Halis, özellikle 3 ay tedavi edilen ve ciddi sağlık sorunları olan Poyraz bebeğin hiç pes etmediğini anlattı. Halis, bebeklerin verdiği yaşam savaşını şöyle anlattı:

"Poyraz bebek 28 haftalık, 530 gram, ikiz kardeşi ile dünyaya geldi. İkizi Yağmur dünyaya geldiğinde 1 kilo 100 gram ağırlığındaydı. Haftasının küçük olmasının yanı sıra çok ciddi bir büyüme geriliği ile dünyaya gelmesi Poyraz bebekte çok ciddi metabolik sorunları, ağır böbrek yetmezliği ve bağırsaklarda ciddi bir problem ile karşılaşmasına sebep oldu. Tabi bunlar bebekte hayati sorunlar olup bunun yanı sıra kalp ve akciğer sorunlarıyla da mücadele ettik. Ama o bu sorunlarla mücadelede hiç pes etmedi. Tüm sorunların üstesinden yavaş yavaş geldik. Kalp ve bağırsak sorunlarını ameliyat olmadan ilaç tedavileriyle çözmeye çalıştık. Şu anda beyninde, gözlerinde, akciğerinde ve diğer organlarında hayatı sorunlar olmadan sağlıklı bir şekilde taburcu ediyoruz."

'ÇOCUKLARIMIZ YAŞIYOR, ÇOK MUTLUYUZ'

Çocuklarını sağlıklı bir şekilde kucağına aldığı için çok mutlu olduklarını kaydeden Merve Çalışkan "Uzun süre doktorumuz Hülya Hanım ve hemşirelerimiz ile birlikteydik. Onlar sayesinde çocuklarımız yaşıyor. Doktorlar Sezer Arda'ya ve Hülya Halis'e çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz" dedi.

'ÇOK ZOR SÜREÇTEN GEÇTİK'

Çocukları için umutlarını hiçbir zaman kaybetmediklerini söyleyen Özer Çalışkan ise "Çocuklarımız dünyaya geldiğinde çok umutla bakılmamıştı. Yağmur 66 günlük Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisinin ardından bize teslim edildi. Daha sonra ise Poyraz'ın hayat mücadelesini hep birlikte şahit olduk. Aile olarak umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Çok zorlu günler yaşadık. Ancak sağlıklı bir şekilde çocuklarımızı kucağımıza aldık. Bu süreçte çocuklarımızın sağlığı ile yakından ilgilenen hocamıza ve hemşirelerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Erken doğan ikizler hayata tutundu, taburcu oldu

Kaynak: DHA

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Erken doğan ikizler hayata tutundu, taburcu oldu

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