Erkeklerde selülit neden olmaz? merak ediliyor. Özellikle bacak ve kalça bölgesinde görülen, deri altındaki düzensiz ve aşırı yağ birikiminin oluşturduğu bir dolaşım bozukluğu olarak tanımlanan selülit, günümüzde kadınların en sık karşılaştığı estetik problemlerinin arasında yer alıyor. Daha çok kadınlarda görülen selülit hakkında Erkeklerde selülit olur mu? Erkeklerde selülit neden olmaz? Selülit nedir? sorularının yanıt ve detaylar haberimizde...

SELÜLİT NEDİR?

Selülit, lifli bağ dokuların içindeki deri altı yağların çıkıntı oluşturması ve topoğrafik olarak insan derisinde çukurlar ve yumrular şeklinde görüntü oluşturmasıdır. Çoğunlukla pelvik bölgede (özellikle kaba etlerde), bacaklarda ve karında görülür. Selülit en çok ergenlik sonrası dönemdeki kadınlarda görülür. Bir araştırmada kadınlarda görülme oranının %85-98 olduğu belirtilmiştir ve bu durum, patolojik olmaktan ziyade fizyolojik olduğunu gösterir. Hormonlardan kalıtıma uzanan bir dizi faktörün karmaşık bir kombinasyonu sonucunda ortaya çıkabilir.

ERKEKLERDE SELÜLİT OLUR MU?

Vücutta selülit oluşmasının en büyük sebebi hormonlardır. Erkekler de selülit olur ancak kadınlara kıyasla çok daha az görülür. Erkeklerde selülit olmamasının sebebi kadınlara oranlara vücutlarında daha az östrojen hormonu bulunmasıdır.

Özellikle bacak ve kalça bölgesinde görülen, deri altındaki düzensiz ve aşırı yağ birikiminin oluşturduğu bir dolaşım bozukluğu olarak tanımlanan selülit, günümüzde kadınların en sık karşılaştığı estetik problemlerinin arasında yer alıyor. Görünüm olarak portakal kabuğuna benzetilen bu şekil bozukluklarının özellikle kadınların bir türlü kurtulamadığı cilt problemlerinin başında geldiğini işaret eden VM Medical Park Maltepe Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Merve Saruhan, daha çok kadınlarda görülmesinin nedeninin ise östrojen hormonunun ve yağ dokularının erkeklere göre daha fazla olmasından kaynaklandığını söyledi.

SELÜLİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Özellikle bacak ve kalça bölgesinde görülen, deri altındaki düzensiz ve aşırı yağ birikiminin oluşturduğu bir dolaşım bozukluğu olarak tanımlanan selülit, günümüzde kadınların en sık karşılaştığı estetik problemlerinin arasında yer alıyor. Görünüm olarak portakal kabuğuna benzetilen bu şekil bozukluklarının özellikle kadınların bir türlü kurtulamadığı cilt problemlerinin başında geldiğini işaret eden VM Medical Park Maltepe Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Merve Saruhan, daha çok kadınlarda görülmesinin nedeninin ise östrojen hormonunun ve yağ dokularının erkeklere göre daha fazla olmasından kaynaklandığını söyledi.

Haberler.com - Gündem