İlacın, sperm üretimini durdurduğu ve hiçbir yan etkiye yol açmadığı belirtildi. YourChoice Therapeutics tarafından geliştirilen ilacın, ikinci faz klinik testleri sürüyor. Erkekler için doğum kontrol hapı var mı?

ERKEKLER DE DOĞUM KONTROL SORUMLULUĞUNU ÜSTLENEBİLECEK

Erkekler için hormonsuz geliştirilen ilk doğum kontrol hapı güvenlik testinden başarıyla geçti. Bu gelişme, doğum kontrol sorumluluğunun yalnızca kadınlara yüklenmesinin önüne geçebilecek önemli bir adım olabilir.

Şu anda erkekler için yalnızca iki doğum kontrol yöntemi mevcut: Prezervatif ve vazektomi (kısırlaştırma). Ancak çoğu erkek, bu iki yönteme de direnç gösteriyor.

KADINLARDA SEÇENEK ÇOK, YÜK AĞIR

Kadınlar ise hormonal haplardan rahim içi araçlara (RIA) kadar pek çok doğum kontrol yöntemine sahip. Ancak bu durum, doğum kontrolü yükünün çoğunlukla kadınların omuzlarında olmasına yol açıyor.

Bu yöntemlerin ciddi yan etkileri bulunuyor: Kan pıhtılaşması riski, hormonal dengesizlikler, fiziksel ve ruhsal sağlığı etkileyen sorunlar…

SORUMLULUK ARTIK ORTAKLAŞA PAYLAŞILACAK

Ancak görünen o ki, bu denge değişmek üzere. Yeni bir yöntem sayesinde doğum kontrolü artık yalnızca kadınların yükü olmayabilir.

SPERM ÜRETİMİNİ DURDURAN YENİLİK: YCT-529

Vice News'un haberine göre, ABD'deki Minnesota Üniversitesi "türünün ilk örneği" olarak tanımladığı YCT-529 adlı yeni ilacı tanıttı:

"Hormonsuz ve ağız yoluyla alınabilen bu erkek doğum kontrol hapı, New York'taki Columbia Üniversitesi ve YourChoice Therapeutics'in iş birliğiyle geliştirildi. Etki mekanizması ise sperm üretimini durdurmak."

YÜZDE 99 ETKİLİ, ÜSTELİK YAN ETKİSİ YOK

Yapılan testlerde ilacın hiçbir yan etkiye yol açmadığı saptandı. Araştırmalar, ilacın erkek farelerde sperm üretimini durdurduğunu ve dört haftalık kullanım sonunda gebeliği yüzde 99 oranında önlediğini gösterdi. Ayrıca, insan dışı erkek primatlarda sperm sayısı iki hafta içinde düşürüldü.

Minnesota Üniversitesi'ne göre, ilaç bırakıldığında her iki hayvan grubunda da doğurganlık yeniden geri geldi.

KLİNİK TESTLER İLERLİYOR

YourChoice Therapeutics bu ilacın birinci faz klinik denemesini 2024 yılında tamamlamıştı. Şu anda ikinci faz testlerle ilacın güvenli olup olmadığı ve etkinliği değerlendiriliyor.

YourChoice Therapeutics'in kurucu ortağı Nadja Mannowetz şunları söyledi:

"Bu çalışmayla birlikte YCT-529'un insanlar üzerinde denenmesinin önü açıldı. Süreç sorunsuz ilerliyor. ABD ve dünyada istenmeyen gebelik oranı neredeyse yüzde 50'ye ulaştı. Bu nedenle özellikle erkekler için daha fazla doğum kontrol seçeneğine ihtiyaç duyuyoruz."