Erkekler de kalıcı makyaj yaptırmak istiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erkekler de kalıcı makyaj yaptırmak istiyor

Kadınlar kadar erkeklerin de artık kalıcı makyaj yaptırmak istediğini belirten Kalıcı Makyaj uzmanı Sinan İslam Yılmaz, "Günümüzde, çoğu güzellik kaygısıyla yapılan kalıcı makyaj işlemleri, kaşlarından memnun olmayan kadınlar dışında erkekler içinde bir çözüm kapısı oldu" dedi.

Erkekler de kalıcı makyaj yaptırmak istiyor
11.07.2020 09:41 | Son Güncelleme: 11.07.2020 09:45

Kadınlar kadar erkeklerin de artık kalıcı makyaj yaptırmak istediğini belirten Kalıcı Makyaj uzmanı Sinan İslam Yılmaz, "Günümüzde, çoğu güzellik kaygısıyla yapılan kalıcı makyaj işlemleri, kaşlarından memnun olmayan kadınlar dışında erkekler içinde bir çözüm kapısı oldu" dedi.

Makyaj uzmanlarına göre günümüzde, çoğu güzellik kaygısıyla yapılan kalıcı makyaj işlemleri, kaşlarından memnun olmayan kadınlar kadar erkekler içinde bir çözüm kapısı oldu. Bazı ünlü isimlerle de çalıştığını söyleyen Kalıcı Makyaj uzmanı Sinan İslam Yılmaz, artık erkeklerin de tercih ettiği kalıcı makyaj ile kaş şekillendirme işleminin hem estetik operasyonlar olmadan hem de ekstra serumlar kullanılmadan, cilt tipine göre 3 yıla kadar kalıcılık sağlayan kaş görüntüsü elde edilebileceğine dikkat çekti.

"ERKEKLERDEN DE ÇOK TALEP ALIYORUZ"

Erkeklerinde bu işlemlerle ilgili son zamanlardaki artan talepleri olduğunu belirten Sinan İslam Yılmaz şunları söyledi: "Ülkemizde erkekler bu konuda çok çekingenler. Bizim amacımız sadece güzellik kaygısı değil aynı anda kişinin özgüvenini etkileyen sorunlar için çözüm üretebilmek. Birçok erkek gelip bu işlemin yapılıp yapılamayacağı ile ilgili sorular soruyorlar. Ancak 3D kıl tekniği yani Microblading ile eski usul kaş işlemleri gibi gözükmeyen, doğal kaş rengine uygun boya seçilerek ve tek tek kıllar çizilerek memnun olunmayan kaş bölgelerinin düzeltilmesine yardımcı oluyoruz. Böylelikle sadece güzellik kaygısı ile yapılmayan, kişiyi memnun eden, özgüvenini arttıran sonuçlar yaratmış oluyoruz"

Yılmaz,  erkeklerin yurtdışında bu işleme daha çok rağbet gösterdiğini, Türkiye'de de aynı şekilde erkeklerin kalıcı makyaja bakış açısını değiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

"BOTOKS OLMADAN DUDAKLARI DOLGUN GÖSTERMEK MÜMKÜN"

Kalıcı Makyaj uzmanı Sinan İslam Yılmaz, botoks olmadan dudakları da daha dolgun göstermenin mümkün olduğunu söyledi. Medikal dokunuşlar yerine kalıcı makyajla da botoks etkisine yakın görüntü sağlanabileceğini ifade eden Yılmaz, günümüzde en çok tercih edilen dudak dolgusu işlemi yerine daha uzun süre kalıcılık sağlayan LipContour işleminin revaçta olduğunu dile getirerek şöyle devam etti; "Hem uzun süre dudakları renklendirmeye ihtiyaç duymadan renkli dudaklara sahip olunmasını sağlayan hem de dudak çerçevesini belirginleştirerek dolgun görüntü sağlayan işlemin bu yazın en trend işlemleri arasında yer alacak"

"KAŞ ŞEKİLLENDİRME BİRÇOK TEKNİKLE YAPILIYOR"

Kalıcı Makyaj uzmanı Sinan İslam Yılmaz, botoks etkili kaşlara da sahip olmanın mümkün olduğunu belirterek, "Günümüzde en çok tercih edilen uygulamalar arasında olan yer alan kaş şekillendirme uygulaması, bir çok teknikle yapılmaktadır. Kaş şeklinden memnun olmayan, kaşları farklı gözüken ya da kaşının düşüklüğünden dolayı mimik problemi yaşayan bir çok kişi bununla ilgili estetik ameliyatlara ya da medikal işlemlere başvuruyor" dedi.

3D kıl tekniği yani Microblading ile kaş tellerinin tek tek elle çizilerek, eski usul kalıcı makyaj işlemlerinin geride kaldığını, bu işlemlere başlamadan önce kişinin yüzünün altın oranına uygun çizim yapılarak en doğru formda kaş yapıldığını dile getiren Sinan İslam Yılmaz, "Yüz için en doğru kaş şekli altın orana göre yüze belirlenip çizildikten sonra düşük bakışlar ya da üzgün, kızgın vb. surat mimiklerini giderilerek ve kaşı yüze en uygun hale getirerek botoks etkisine yakın bir sonuç elde edilebilir" şeklinde konuştu. 

Yanlış teknik ve kalitesiz malzemelerle yapılan kalıcı kaş işlemlerin sıkıntı yaratacağını da söyleyen Yılmaz, mutlaka güvenilir uzmanlarla çalışılması gerektiğinin altını çizdi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim Güncel
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı Dünya
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor Magazin
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı Güncel
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi Politika
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Muharrem İnce, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' dedi
Muharrem İnce, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" dedi
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti
Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
Karaciğer yağlanmasına iyi gelen lavanta balı bu yıl 50 lira zamlandı
Karaciğer yağlanmasına iyi gelen lavanta balı bu yıl 50 lira zamlandı
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Dede yadigarı 70 yıllık traktörü 68 bin lira harcayarak çürümekten kurtardı
Dede yadigarı 70 yıllık traktörü 68 bin lira harcayarak çürümekten kurtardı
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Galatasaraylı Mariano'ya Atletico Mineiro talip oldu
Galatasaraylı Mariano'ya Atletico Mineiro talip oldu
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
ABD'de yanan binanın 3. katından düşen çocuğu eski futbolcu havada yakaladı
ABD'de yanan binanın 3. katından düşen çocuğu eski futbolcu havada yakaladı
Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti
Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Bülent Turan Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Erol Katırcıoğlu
Magazin Emrah Sezen Aksu Filiz Akın Acun Ilıcalı
Spor Podolski İrfan Buz Tamer Tuna Rıza Çalımbay İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Temmuz Antalya Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Erkekler de kalıcı makyaj yaptırmak istiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 09:51:08. #1.14#
title