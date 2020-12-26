Erkek model kullanan kuyumcu sosyal medyada olay oldu! İşte o kareler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erkek model kullanan kuyumcu sosyal medyada olay oldu! İşte o kareler

26.12.2020 12:14 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:17
Erkek model kullanan kuyumcu sosyal medyada olay oldu! İşte o kareler

Ürünlerinin tanıtımını erkek model ile yapan kuyumcu sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar iki ayrılsa da kuyumcu, "Araba tutkunu olan erkekler ama fuarlarda şık kadın mankenler gördük. Futbol tutkunu olan erkekler fakat programlarında güzel kadınlar gördük. Bu takılarla fotoğraf çektirmek size utanç bana ise gurur kaynağı" dedi.

İstanbul'da faaliyet gösteren bir kuyumcu, ürettiği kolye ve yüzük gibi ürünlerin fotoğrafını erkek model kullanarak sergiledi. Sosyal medya hesabında paylaşılan bu alışılmışın dışındaki kareler, kullanıcıların da ilgisini çekti.

"ERKEKLER OTOMOBİL TUTKUNU OLSA DA FUARLAR DA ŞIK GİYİMLİ KADINLAR GÖRDÜK"

Kuyumcu ise neden erkek model kullandığını şu şekilde açıkladı:"Otomobil tutkunu olan erkekler olmasına rağmen fuarlarda şık güzel giyimli kadın mankenler gördük. Futbol tutkunu olan erkekler olmasına rağmen tartışma programlarında şık güzel giyimli kadın mankenler gördük. Tıraş bıçağını kullanan erkekler olmasına rağmen reklamında yine bedeni ile ilgi çekmesi için kullanılan kadınlar gördük. Şimdi çeşitli yorumlar mesajlar alıyorum: Yakıştı mı erkek adama oldu mu bu şimdi?

"BU TAKILARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK SİZE UTANÇ BANA GURUR KAYNAĞI"

Bugüne kadar bize yakışmayan birçok şeyi yaptık aslında. Kadına şiddet olaylarının hız kesmeden devam ettiği şu süreçte biz sövdük, dövdük, öldürdük, mutsuz ettik, yüzündeki gülümsemeyi çaldık, içindeki küçük masum kız çocuklarını öldürdük kadınlarımızın. Peki tüm bunlar bize yakıştı mı? Bu takılarla fotoğraf çektirmek size utanç bana ise gurur kaynağı. İyi ki yaptık"

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medya kullanıcıları ise bu çalışma karşısında ikiye bölündü. Bazıları erkek model kullanıldığını gördükten sonra çok güzel tepkiler verirken bazıları da sert bir üslupla eleştirdi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Berk Oktay Coşkun Sabah Mehmet Ali Erbil
Spor Samet Aybaba Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Halis Özkahya Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erkek model kullanan kuyumcu sosyal medyada olay oldu! İşte o kareler | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 12:17:41. #1.14#
title