Erkek model kullanan kuyumcu sosyal medyada olay oldu! İşte o kareler

Ürünlerinin tanıtımını erkek model ile yapan kuyumcu sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar iki ayrılsa da kuyumcu, "Araba tutkunu olan erkekler ama fuarlarda şık kadın mankenler gördük. Futbol tutkunu olan erkekler fakat programlarında güzel kadınlar gördük. Bu takılarla fotoğraf çektirmek size utanç bana ise gurur kaynağı" dedi.

İstanbul'da faaliyet gösteren bir kuyumcu, ürettiği kolye ve yüzük gibi ürünlerin fotoğrafını erkek model kullanarak sergiledi. Sosyal medya hesabında paylaşılan bu alışılmışın dışındaki kareler, kullanıcıların da ilgisini çekti.

"ERKEKLER OTOMOBİL TUTKUNU OLSA DA FUARLAR DA ŞIK GİYİMLİ KADINLAR GÖRDÜK"

Kuyumcu ise neden erkek model kullandığını şu şekilde açıkladı: "Otomobil tutkunu olan erkekler olmasına rağmen fuarlarda şık güzel giyimli kadın mankenler gördük. Futbol tutkunu olan erkekler olmasına rağmen tartışma programlarında şık güzel giyimli kadın mankenler gördük. Tıraş bıçağını kullanan erkekler olmasına rağmen reklamında yine bedeni ile ilgi çekmesi için kullanılan kadınlar gördük. Şimdi çeşitli yorumlar mesajlar alıyorum: Yakıştı mı erkek adama oldu mu bu şimdi?

"BU TAKILARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK SİZE UTANÇ BANA GURUR KAYNAĞI"

Bugüne kadar bize yakışmayan birçok şeyi yaptık aslında. Kadına şiddet olaylarının hız kesmeden devam ettiği şu süreçte biz sövdük, dövdük, öldürdük, mutsuz ettik, yüzündeki gülümsemeyi çaldık, içindeki küçük masum kız çocuklarını öldürdük kadınlarımızın. Peki tüm bunlar bize yakıştı mı? Bu takılarla fotoğraf çektirmek size utanç bana ise gurur kaynağı. İyi ki yaptık"

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medya kullanıcıları ise bu çalışma karşısında ikiye bölündü. Bazıları erkek model kullanıldığını gördükten sonra çok güzel tepkiler verirken bazıları da sert bir üslupla eleştirdi.