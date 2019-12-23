23.12.2019 22:25 | Son Güncelleme: 23.12.2019 22:36

Galler'in Wrexham şehrinde bulunan Berwyn hapishanesinde görevli kadın gardiyan, erkek mahkumla cinsel ilişkiye girmek suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Galler'in Wrexham kentinde meydana geldi. Avukatının ifadelerine göre; bunalımda ve duygusal boşlukta olan 27 yaşındaki Ayshea Louise Gunn, Khuram Razaq isimli mahkuma aşık oldu. Aşk, kısa sürede birlikteliğe dönüştü. Hapishanedegizli görüşmelere varan yakınlaşmalar defalarca cinsel ilişkiyle sonuçlandı.

1200'DEN FAZLA KEZ İLİŞKİYE GİRDİLER

Kadın gardiyan Ayshea Louise Gunn, hapishanede tutuklu bulunan Khuram Razaq isimli mahkumla 1200'den fazla kez cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti. Erkek mahkumla 1200'den fazla kez ilişkiye giren gardiyan tutuklandı.

BİRBİRLERİNE GÖNDERDİKLERİ FOTOĞRAF VE VİDEOLAR İLİŞKİYİ ORTAYA ÇIKARDI

Silahlı soygun yapmak suçundan tutuklu bulunan Khuram Razaq'a, sevgili olduğu gardiyan Ayshea Louise Gunn 1500 Euro'luk akıllı saat aldı. Gardiyanın hapishaneye gizli yollardan soktuğu akıllı saat sayesinde ikili konuşabiliyor, mesajlaşabiliyor ve birbirlerine videolar gönderebiliyorlardı. Ayrıca gardiyan tarafından sevgilisi olan mahkuma ihtiyacı olan eşyalar da getiriliyordu. Gardiyan sevgilisine kıyafetler de getiriyordu.İkiliyi yakın takibe alan ekipler 4 aylık bir incelemenin ardından ilişkiyi ortaya çıkardı.

SAVCI AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla alakalı açıklama yapan Savcı Simon Mills, "İkisi de birbirlerine cinsel içerikli videolar göndermek, ve görüntülü konuşma yapabilmek için akıllı saat kullanıyorlardı" dedi.

SAVUNMA AVUKATI: APTALCA AŞIK OLDU

Gardiyanın avukatı ise müvekkilinin para, eşya veya akıllı saat gibi şeyler almadığını belirterek, "Dibi görmüştü. Psikolojisi çok bozuktu ve bunalımdaydı. Birisi ona sevgisini gösterince aptalca aşık oldu" ifadelerini kullandı.

12 AY HAPİS CEZASI

Gerçekleştirilen duruşmanın ardından gardiyan 12 ay hapis cezası aldı. 13 suçtan 6 yıl hapis cezası bulunan mahkum ise 8 ay daha hapis cezasına çarptırıldı.

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