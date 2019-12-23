Erkek mahkumla 1200'den fazla kez ilişkiye giren gardiyan tutuklandı
Erkek mahkuma aşık olup ilişkiye giren kadın gardiyan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkumla gardiyanın beraberlikleri boyunca 1200'den fazla kez ilişkiye girdikleri, akıllı saatler aracılığıyla birbirlerine cinsel içerikli fotoğraflar ve videolar gönderdikleri ortaya çıktı.
Galler'in Wrexham şehrinde bulunan Berwyn hapishanesinde görevli kadın gardiyan, erkek mahkumla cinsel ilişkiye girmek suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Galler'in Wrexham kentinde meydana geldi. Avukatının ifadelerine göre; bunalımda ve duygusal boşlukta olan 27 yaşındaki Ayshea Louise Gunn, Khuram Razaq isimli mahkuma aşık oldu. Aşk, kısa sürede birlikteliğe dönüştü. Hapishanedegizli görüşmelere varan yakınlaşmalar defalarca cinsel ilişkiyle sonuçlandı.
1200'DEN FAZLA KEZ İLİŞKİYE GİRDİLER
Kadın gardiyan Ayshea Louise Gunn, hapishanede tutuklu bulunan Khuram Razaq isimli mahkumla 1200'den fazla kez cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti. Erkek mahkumla 1200'den fazla kez ilişkiye giren gardiyan tutuklandı.
BİRBİRLERİNE GÖNDERDİKLERİ FOTOĞRAF VE VİDEOLAR İLİŞKİYİ ORTAYA ÇIKARDI
Silahlı soygun yapmak suçundan tutuklu bulunan Khuram Razaq'a, sevgili olduğu gardiyan Ayshea Louise Gunn 1500 Euro'luk akıllı saat aldı. Gardiyanın hapishaneye gizli yollardan soktuğu akıllı saat sayesinde ikili konuşabiliyor, mesajlaşabiliyor ve birbirlerine videolar gönderebiliyorlardı. Ayrıca gardiyan tarafından sevgilisi olan mahkuma ihtiyacı olan eşyalar da getiriliyordu. Gardiyan sevgilisine kıyafetler de getiriyordu.İkiliyi yakın takibe alan ekipler 4 aylık bir incelemenin ardından ilişkiyi ortaya çıkardı.
SAVCI AÇIKLAMA YAPTI
Konuyla alakalı açıklama yapan Savcı Simon Mills, "İkisi de birbirlerine cinsel içerikli videolar göndermek, ve görüntülü konuşma yapabilmek için akıllı saat kullanıyorlardı" dedi.
SAVUNMA AVUKATI: APTALCA AŞIK OLDU
Gardiyanın avukatı ise müvekkilinin para, eşya veya akıllı saat gibi şeyler almadığını belirterek, "Dibi görmüştü. Psikolojisi çok bozuktu ve bunalımdaydı. Birisi ona sevgisini gösterince aptalca aşık oldu" ifadelerini kullandı.
12 AY HAPİS CEZASI
Gerçekleştirilen duruşmanın ardından gardiyan 12 ay hapis cezası aldı. 13 suçtan 6 yıl hapis cezası bulunan mahkum ise 8 ay daha hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Videosu: Erkek mahkumla 1200'den fazla kez ilişkiye giren gardiyan tutuklandı
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kızda bebek bebekkkkk mahkum ne yapsın haklıCevap Yaz Yayından Kaldır
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kadere bak laCevap Yaz Yayından Kaldır
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böyle gardiyan mı olur kardeşim çok güzel be erkek haklı ne yapsınCevap Yaz Yayından Kaldır