Erkek hemşire, doğum gününde koronavirüsten yaşamını yitirdi
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Erkek hemşire, doğum gününde koronavirüsten yaşamını yitirdi

02.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:13
Erkek hemşire, doğum gününde koronavirüsten yaşamını yitirdi

HATAY'da acil servis hemşiresi Ömer Söker (42), 32 gün önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle doğum gününde hayatını kaybetti.

HATAY'da acil servis hemşiresi Ömer Söker (42), 32 gün önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle doğum gününde hayatını kaybetti.

Hatay Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli hemşire Ömer Söker, 32 gün önce Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine tedaviye alınan Söker, 10 gün önce, durumunun kötüleşmesi üzerine Ankara Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Söker, dün doğum gününde hayatını kaybetti.

Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İl Sağlık Müdürlüğü personellerimizden, Hatay Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık personeli Ömer Söker kardeşimiz vefat etmiştir. Sağlık camiamızın başı sağ olsun. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" dedi.AĞABEYİNDEN DUYGULANDIRAN MESAJÖmer Söker'in ağabeyi Murat Söker de sosyal medya hesabından kardeşinin doğum gününde hayatını kaybettiğini bildirerek, şunları ifade etti."42 yıllık yoldaşım, arkadaşım, kardeşim Ömer Söker hastanede görev yaparken Covid-19 virüsünün etkisiyle hastalanmış, hastalıkla 32 gün boyunca mücadele ettikten sonra doğum günü olan 1 Aralık günü hayatını kaybetmiştir. Hayatı boyunca ilkeli, dürüst, düzgün bir yaşam için gayretli olduğuna şahit olduğum kardeşim Ömer, üstlendiği kamu görevini yürütürken çalışkan ve gayretliydi. Milletine, ümmetine ve insanlığa hizmet şuuruyla hareket eder, görevini yaparken kendini millete, ümmete ve insanlığa karşı sorumlu hissederdi. Görevini yaparken hastalandı ve öldü. Hukuken olmasa da hükmen şehit oldu. Allah rahmetinden mahrum bırakmasın."

Ömer Söker'in cenazesi dün toprağa verildi.

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Erkek hemşire, doğum gününde koronavirüsten yaşamını yitirdi
Erkek hemşire, doğum gününde koronavirüsten yaşamını yitirdi
Erkek hemşire, doğum gününde koronavirüsten yaşamını yitirdi
Erkek hemşire, doğum gününde koronavirüsten yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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