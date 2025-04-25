Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Erkek Güzeli Sefil Bilo filmini izleyecek olanların merak ettiği Erkek Güzeli Sefil Bilo konusu nedir, Erkek Güzeli Sefil Bilo oyuncuları kimler ve Erkek Güzeli Sefil Bilo özeti gibi konuları inceliyoruz.

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir zamanlar sözde eşkıyalık yapmış olan Şivan ve Hüso, sürekli bugünlere dair anılarını anlatıp durmaktadırlar. Özellikle Hüso sıkça eşkıyalık günlerini anımsamakta, çevresine inandırıcılıkta sorunlar yaşadığı bu hikayeleri anlatmaktadır. Köyün gençlerinden Bilo bu hikayelere inanmakta, bahsi geçen olayları heyecanla dinlemektedir. Sonuç olarak eşkıya olmak isteyen Bilo, Şivan ve Hüso'yu zorla dağa çıkarır. Bu eğlenceli üçlüyü gerçek bir eşkıyalık deneyiminden çok talihsiz ve komik olaylar beklemektedir.



ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Şener Şen, Maho Ağa karakterini canlandırırken, İlyas Salman Sefil Bilo rolünde yer alıyor. Ayrıca, Sevda Aktolga Cano Kız, Adile Naşit Sultan Bacı, Münir Özkul Hüso Emmi ve İhsan Yüce Şivan Emmi gibi birbirinden değerli oyuncular da filmde rol alıyor

Şener Şen - Maho Ağa

İlyas Salman - Sefil Bilo

Sevda Aktolga - Cano Kız (ses. Jeyan Mahfi Tözüm)

Adile Naşit - Sultan Bacı

Münir Özkul - Hüso Emmi

İhsan Yüce - Şivan Emmi

Mehmet Bulduk - Sümüklü Sülo

Nizam Ergüden - Jandarma Komutanı

Osman Bardakçı - Memo (ses. Timuçin Caymaz)

Ekrem Dümer - Toprak Dağıtan Memur

Hüseyin Kaşif - Toprak Dağıtan Memur