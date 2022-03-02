Erkek arkadaşıyla tartışan genç kıza babası tarafından gönderilen not sosyal medyada viral oldu

Sosyal medyada çeşitli gönderiler zaman zaman gündem oluyor. Yine, erkek arkadaşıyla tartıştığı belirtilen genç bir kıza babası tarafından gönderilen not, sosyal medyada çok konuşuldu.

"SEN BENİM HER ZAMAN KRALİÇEMSİN"

Babası tarafından genç kıza gönderilen notta şu ifadeler yer aldı: "Her odun toprakla buluşunca çiçek açmaz. Bazılarını ateşe atıp yakmak gerekir. Ben sana bir çiçeği 2 saat seçecek kadar özen gösteriyorsam, daha azıyla asla yetinme, sen benim her zaman kraliçemsin."

İşte o not: