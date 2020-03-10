Erkek arkadaşıyla kavga eden şahsa tekme atan kadın kamerada
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Pendik, kavga, 3. Sayfa

Erkek arkadaşıyla kavga eden şahsa tekme atan kadın kamerada

Erkek arkadaşıyla kavga eden şahsa tekme atan kadın kamerada Pendik'te üç kadın ve iki erkek sokak ortasında meydan kavgasına tutuştu.

10.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:29
Erkek arkadaşıyla kavga eden şahsa tekme atan kadın kamerada

Erkek arkadaşıyla kavga eden şahsa tekme atan kadın kamerada

İSTANBUL - Pendik'te üç kadın ve iki erkek sokak ortasında meydan kavgasına tutuştu. Kadınlardan biri, erkek arkadaşıyla kavga ederken yere düşen şahsa yerdeyken tekme ile saldırdı ardından yerden aldığı taşla saldırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik Sülüntepe Mahallesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, 3 kadın ve 2 erkekten oluşan iki grup arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre iki erkek şahıs arasında çıkan tartışmaya kadınlar da müdahale etti. Kadınlardan biri, erkek arkadaşıyla kavga ederken yere düşen şahsa tekme ile saldırdı. Çevredeki vatandaşlar da birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran şahısları ayırmaya çalıştı. Kadın, daha sonra yerden kalkan şahsa bu sefer de yerden aldığı taş ile saldırmaya çalıştı. Daha sonra çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı.

Sokak ortasında yaşanan kavga anları ve kadının yere düşen adama tekme ve taşla müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslar birbirleriyle kavga ediyor. Bir kadın da yere düşen adama tekme atıyor ardından taş ile saldırmaya çalışıyor.

Erkek arkadaşıyla kavga eden şahsa tekme atan kadın kamerada

Kaynak: İHA

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Erkek arkadaşıyla kavga eden şahsa tekme atan kadın kamerada

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