Erkan Şamcı kimdir? Erkan Şamcı neden öldü? Erkan Şamcı kaç yaşında, nereli?

Erkan Şamcı kimdir, Erkan Şamcı neden öldü sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Gündüz kuşağında kimyasaldan uzak, ekolojik ürün tarifleriyle tanınan Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı'nın ölüm nedeni araştırılıyor. Erkan Şamcı kaç yaşında, nereli?

ERKAN ŞAMCI KİMDİR?

Erkan Şamcı, 1959 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. İlköğretim, ortaokul ve lise eğitimini Anadolu'nun farklı şehirlerinde tamamladı. Ardından 1984 senesinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Şamcı, ekolojik yaşam uzmanı, araştırmacı, aktivist, yazar, radyo ve TV programcısıdır. Erkan Şamcı katıldığı televizyon programlarında doğal şampuan yapımından, biber ve domates yetiştirmeye, doğal bulaşık deterjanı yapımından çim döşeme ve ekme konularına kadar bilinmesi gerekenleri anlatmasıyla adını geniş bir kitleye duyurdu. Şamcı, TV360, 24 TV ve TRT gibi kanallarda program hazırlayıp sundu.

ERKAN ŞAMCI NEDEN ÖLDÜ?

Katıldığı televizyon programlarıyla tanınan ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, 63 yaşında koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Şamcı, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

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