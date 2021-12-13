Erkan Özerman'ın podyumdaki mankenlere küfür ettiği videosu ifşa oldu - Haberler Magazin
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Erkan Özerman'ın podyumdaki mankenlere küfür ettiği videosu ifşa oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Best Model yarışmasında erkek adaylara "Bana masaj yap" şeklinde taciz mesajları atmasıyla gündeme gelen Erkan Özerman'ın bu sefer de bir ses kaydı ifşa oldu. Özerman, söz konusu videoda "Gerizekalılar, kapat önünü o...pu" diyor.

Aylar önce gerçekleştirilen Best Model yarışmasından adaylara cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ileri sürülen ve günlerce magazin gündeminde yer alan organizatör Erkan Özerman, bu sefer de bir ses kaydıyla gündeme geldi.

PODYUMDAKİ KIZLARA KÜFREDİYOR

Hafta sonu gerçekleştirilen Best Model yarışmasında podyumdaki kızlara "Gerizekalılar, kapat önünü o...pu" denildiği duyuldu. Skandal sözlerin ünlü organizatör Erkan Özerman'a ait olduğu iddia edilirken başka bir kadının da podyumdaki kadın modellere "İğrençsiniz, iğrençler" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Ecem Altan
Ecem Altan
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