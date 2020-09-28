Erkan Mumcu kimdir, nereli? Erkan Mumcu AK Parti'den ne zaman ayrıldı? Erkan Mumcu kaç yaşında?

Erkan Mumcu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü, 1995 yılında ise Anavatan Partisi ile siyasete katıldı. Isparta millevekili olarak TBMM'ye girdi. 2002 yılında AK Parti'den Isparta milletvekili oldu. Erkan Mumcu ne yapıyor?

Kültür ve Turizm eski bakanı Erkan Mumcu, yeniden Anavatan Partisi'ne katılarak 2005 yılında partinin genel başkanı seçildi. 2007 yılında Doğru Yol Partisi ile birleşme neticesinde, partinin eşbaşkanı oldu. Ancak iki parti lideri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle birleşme sonlandırıldı. Erkan Mumcu kim?

ERKAN MUMCU KİMDİR?

Mumcu, 1 Mayıs 1963'te, Cemile ve Süleyman Mumcu'nun oğlu olarak Yalvaç, Isparta'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan siyaset adamı, 1995 yılında Anavatan Partisi'nde siyasete atıldı ve 20. dönem Isparta Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Parlamentoda Araştırma Komisyonu Başkanlığı, Adalet ve Anayasa Komisyonlarının yanı sıra çeşitli araştırma ve soruşturma komisyonlarında da üye olarak görev aldı.

1995-1996 yıllarında Anavatan Partisi Genel Başkan Danışmanı olan Erkan Mumcu, 1997-1998 yılları arasında Anavatan Partisi Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Yine 1998 yılı sonundan 1999 yılı Haziran ayına kadar partisinde Genel Başkan Yardımcılığı yaptı, Haziran 1999'da kurulan Türkiye Cumhuriyeti 57. Hükûmeti kabinesinde Turizm Bakanı olarak yer aldı.

ANAP GENEL BAŞKANI OLDU

Ardından Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılarak, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Isparta milletvekili olarak yeniden parlamentoya giren Mumcu, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'nın ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptı. 15 Şubat 2005 tarihinde bakanlık görevinden ve partiden istifa ederek Anavatan Partisi'ne döndü. 2 Nisan 2005 tarihinde tek aday olarak girdiği 4. Olağanüstü Kongre'de Genel Başkanlığa seçildi.

5 Mayıs 2007 tarihinde Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi birleşerek Demokrat Parti'yi oluşturdular. Mehmet Ağar ile birlikte partinin eşbaşkanı oldu. Ancak sonrasında aradaki anlaşmazlıklar nedeniyle birleşim sonlandırıldı. 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılacak seçimlerde ANAP'dan Isparta'da aday olduysa da partisi barajı aşamadığı için seçilemedi. 25-26 Ekim 2008 tarihinde yapılan Anavatan Partisi 6. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde aday olmayarak genel başkanlıktan ayrıldı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.