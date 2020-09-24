Erkan Mumcu kimdir? Erkan Mumcu kaç yaşında, nereli? Erkan Mumcu hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Erkan Mumcu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Erkan Mumcu kaç yaşında, nereli? Erkan Mumcu hayatı ve biyografisi! Erkan Mumcu kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Erkan Mumcu hakkında araştırmalar yapılıyor. Erkan Mumcu kimdir? Erkan Mumcu kaç yaşında, nereli? Erkan Mumcu hayatı ve biyografisi!

ERKAN MUMCU KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Mayıs 1963

Kaç yaşında: 57yaşında

Nereli: Yalvaç

Parti: Anavatan Partisi

Eğitim: İstanbul Üniversitesi

Erkan Mumcu, 1 Mayıs 1963'te, Cemile ve Süleyman Mumcu'nun oğlu olarak Yalvaç, Isparta'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1995 yılında Anavatan Partisi'nde siyasete atıldı ve 20. dönem Isparta Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Parlamentoda Araştırma Komisyonu Başkanlığı, Adalet ve Anayasa Komisyonlarının yanı sıra çeşitli araştırma ve soruşturma komisyonlarında da üye olarak görev aldı. 1995-1996 yıllarında Anavatan Partisi Genel Başkan Danışmanı olan Mumcu, 1997-1998 yılları arasında Anavatan Partisi Genel Sekreteri olarak partisi'nin karar organında yer aldı. Mumcu, yine 1998 yılı sonundan 1999 yılı Haziran ayına kadar partisinde Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Haziran 1999'da kurulan Türkiye Cumhuriyeti 57. Hükûmeti kabinesinde Turizm Bakanı olarak yer aldı.

Daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Isparta milletvekili olarak yeniden parlamentoya girdi. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'nın ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptı. 15 Şubat 2005 tarihinde bakanlık görevinden ve partiden istifa etti.

Anavatan Partisi'ne döndü. 2 Nisan 2005 tarihinde tek aday olarak girdiği 4. Olağanüstü Kongre'de Genel Başkanlığa seçildi.

5 Mayıs 2007 tarihinde Anavatan Partisi'nin Doğru Yol Partisi ile birleşmesiyle oluşan Demokrat Parti'nin Mehmet Ağar ile birlikte eşbaşkanı oldu. Ancak daha sonra aradaki anlaşmazlıklar nedeniyle bu birleşim sonlandırıldı. 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılacak seçimlerde ANAP listelerinden Isparta'da birinci sıradan aday olduysa da partisi barajı aşamadığı için seçilemedi.

25-26 Ekim 2008 tarihinde yapılan Anavatan Partisi 6. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde aday olmayarak genel başkanlıktan duygusal bir konuşma yaparak ayrıldı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.