Erkan Kolçak Köstendil futbolcu mu? Erkan Kolçak Köstendil kimdir, nereye transfer oldu?

Vartolu karakterleriyle büyük beğeni toplayan Erkan Kolçak Köstendil hakkında Erkan Kolçak Köstendil futbolcu mu? Erkan Kolçak Köstendil kimdir, nereye transfer oldu? sorularının yanıtları merak edildi.

Erkan Kolçak Köstendil futbolcu mu? Erkan Kolçak Köstendil kimdir, nereye transfer oldu? sorularının yanıtları merak edildi. Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda takımı Amsterdam Gençlerbirliği'yle resmen sözleşme imzaladı. Hollanda ekibinin yeni kalecisi olan Köstendil, takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL FUTBOLCU MU?

Çukur dizisinde canlandırdığı Vartolu karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Erkan Kolçak Köstendil, dizinin sona ermesiyle birlikte Hollanda'ya taşınmıştı. Daha önce Bursaspor alt yapısında kalecilik yapan ve hayalinin hep kaleci olmak olduğunu belirten ünlü oyuncu, bu hayalini gerçekleştirdi. Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği takımıyla sözleşme imzaladı. Ünlü oyuncu, takımla antrenmanlara başlarken transferde emeği geçenlere sosyal medyadan teşekkür etti.

Bir dönem Bursaspor altyapısında kalecilik yapan ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda Amatör Ligi takımlarından Amsterdam Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İmzayı atan Köstendil, takımla antrenmanlara başlarken, transferde emeği geçenlere de sosyal medyadan teşekkür etti. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL KİMDİR?

Erkan Kolçak Köstendil (d. 16 Ocak 1983, Bursa), Türk oyuncu, yönetmen, yazar ve şarkıcıdır.

Çeşitli tiyatro oyunlarında, film ve dizilerde rol alan sanatçı, Ulan İstanbul dizisindeki rolü ile Türkiye'de geniş kitlelerce tanındı. Çektiği kısa filmler ile çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül almıştır.

YAŞAMI

16 Ocak 1983 tarihinde Bursa'da doğdu. Bursa Atatürk Lisesinden mezun oldu. Lise yıllarında futbolculuk yaptı, Bursaspor'da oynadı. Futbol kariyerinden vazgeçerek tiyatroya yöneldi. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde yaptı.

Tiyatro çalışmalarına Tuncay Özinel Tiyatrosu'nda başlayan oyuncu, AuT ve Karşı Cinsle Tanışma Sanatı isimli oyunlarda farklı karakterleri canlandırdı. Televizyonda ilk defa, 2005 yılında Kurtlar Vadisi dizisinin 4. sezonundaki "Galerici" rolünü canlandırdı; sinemaya ise ilk defa Güz Sancısı (2008) filminde "nümayişçi" rolü ile başladı.

2009 yılında "Facebook dizisi" olarak bilinen Mukadderat adlı diziyi yazıp yönetti. Aynı yıl M.A.T adlı polisiye dizide "Emre" karakterini canlandırdı. Senaryosunu yazıp yönettiği Vakit adlı kısa film, 2010 yılında gerçekleşen Sinepark 4. Kısa Film Festivali'nde, Eskişehir Kral Midas Kısa Film Festivali'nde, 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller aldı.

2009-2012 yılları arasında Sakarya Fırat dizisinde canlandırdığı "Er Mahmut Karakum" karakteri ile tanınmaya başlayan sanatçı; ardından Torbacının Esrarı, Babalar ve Evlatlar, Merhamet ve One Night in İstanbul gibi yapımlarda yer aldı. Ulan İstanbul adlı dizideki "Karlos" karakteri ile ünü yayıldı.

2014'te Yağmur: Kıyamet Çiçeği isimli sinema filminde "Şenol" karakterini ve İtirazım Var'da "Süpermen" karakterini canlandırdı. 2015'te "Güven" canlandırdığı Kara Bela filminden sonra Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı tarihî dizide "Şahin Giray Han" karakterini oynadı. Onur Ünlü'nün 2017 yapımı Put Şeylere filminde rol aldı. 2017'de başlayan Ay Yapım'ın Çukur dizisinde 'Vartolu Sadettin/ Salih Koçovalı' karakterini canlandırıyor.

Orta metraj film olan Torbacının Esrarı adlı filmin senaryosunu yazarak çekimlerini Amsterdam ve İstanbul'da gerçekleştirdi. 4 kısa filmlik projesinin ilk ayağı olan, senaryosunu yazıp yönettiği Suma adlı filmi ile 2018'de Los Angeles Film Ödülleri'nde komedi dalında mansiyon kazandı. Ayrıca oyuncu günümüzde kendi yazıp kendi oynayıp kendi yönettiği tek çalışmalı tiyatro projesi 12 Numaralı Adam ile birçok ülkeyi dolaşmaktadır.

TİYATRO

• Kalp Düğümü - Craft Tiyatro

• AuT - İkincikat Tiyatrosu

• Karşı Cinsle Tanışma Sanatı - Isparta "sanal cafeyatro"

• 12 Numaralı Adam