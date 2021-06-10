Erkan Kolçak Köstendil Camdaki Kız' a mı katılacak? Camdaki Kız Hayri'yi kim canlandıracak?

Kanal D'nin sevilen dizilerinden Camdaki Kız bu akşam 9. Bölümü ile sezon finali yapıyor. Heyecan verici sezon finalinde diziye yeni bir isim katılacağı konuşuluyor. Katılacak bu isim Erkan Kolçak Köstendil mi olacak? Bu akşam ortaya çıkacak olan Hayri karakterini oynayacak isim merak ediliyor. Peki, Erkan Kolçak Köstendil Camdaki Kız' a mı katılacak? Camdaki Kız Hayri'yi kim canlandıracak? Detaylar haberimizde!

Kanal D'nin sevilen dizilerinden Camdaki Kız bu akşam 9. Bölümü ile sezon finali yapıyor. Heyecan verici sezon finalinde diziye yeni bir isim katılacağı konuşuluyor. Katılacak bu isim Erkan Kolçak Köstendil mi olacak? Bu akşam ortaya çıkacak olan Hayri karakterini oynayacak isim merak ediliyor. Peki, Erkan Kolçak Köstendil Camdaki Kız' a mı katılacak? Camdaki Kız Hayri'yi kim canlandıracak? Detaylar haberimizde!

OGM PİCTURES yapımı olan Camdaki Kız, yönetmenliğinin Nadim Güç tarafından yapıldığı Kanal D'nin sevilen dizilerindendir. Camdaki Kız bu akşam 9. Bölümü ile sezon finali yapacak. Merakla beklenen sezon finalinde sürpriz bir isim yer alacak. Dizi boyunca yüzünü göstermeyen Hayri karakterine kim hayat verecek merak konusu oldu. Ortaya atılan iddialarda Hayri karakterine hayat verecek ismin Erkan Kolçak Köstenli olduğu söyleniyor.

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL CAMDAKİ KIZ' A MI KATILACAK?

Camdaki Kız'ın başrollerinden olan Nalan'ın hayatında önemli gelişmelerin yaşanacağı bir bölüm bizleri bekliyor. Heyecan verici sezon finali ile seyirci karşısına geçecek olan Camdaki Kız'ın bu akşam yayınlanacak bölümüne dahil olacak isim merak ediliyor. İzleyicileri şaşırtacak isim Erkan Kolçak Köstendil mi olacak henüz belli değil. Ortaya atılan iddialar Hayri karakterinde rol alacak ismin Erkan Kolçak Köstendil olduğu söylense de net bir açıklama yok. Sürpriz ismin kim olacağı bu akşam yayınlanacak 9. bölümde(sezon finali) belli olacak.

CAMDAKİ KIZ HAYRİ'Yİ KİM CANLANDIRACAK?

Bu akşam yayınlanacak olan 9. bölüm (sezon finali)de ortaya çıkacak olan Hayri karakterini canlandıracak isim henüz netleşmedi. Sezon finaline saatler kala seyircinin heyecanı gittikçe artıyor. Hayri rolünü üstlenecek kişinin kim olacağına dair ortaya atılan iddiaların doğru olup olmadığını bu akşam yayınlanacak olan 9. Bölümde (sezon finali) öğreneceğiz.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN KONUSU

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.