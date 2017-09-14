Erkan Güral'dan Korkmaz'a Destek

Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkan Erkan Güral; TÜGİK Yönetim Kurulu Üyesi ve SakaryaGİAD Başkanı olan Gökhan Korkmaz'ın çalışmalarından övgü ile bahsettiği mektubunda ayrıca bir çok SakaryaGİAD üyesinin de gençlere örnek olacak şekilde aday olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye genelinde 10.000 üyesi bulunan Konfederasyon adına kaleme aldığı mektubunda Genel Başkan Güral şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Gökhan Korkmaz Başkanım; Genel Başkanlık görevini yürüttüğüm Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Sakarya Genç Girişimciler ve İş Adamları Derneğinin Kurucu Başkanlığını sürdürdüğünüz bu dönemde, gerek ticari gerekse sivil toplum kuruluşu çalışmalarında taraflı tarafsız tüm kesimlerin takdirini kazanmış başarılı bir yönetici profilini çizdiğinizi büyük bir mutluluk ve gururla ifade etmek isterim. TÜGİK (Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu) Yönetim Kurulunda birlikte çalışma fırsatı yakaladığımız bu süreçte, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde 13. Meslek Komitesinden Meclis Üyeliği Adaylığınızı gerek şahsım gerekse temsil ettiğimiz ülke genelindeki binlerce iş insanı olarak desteklediğimizi belirterek, çok sayıda Sakarya Giad üyesinin çeşitli komitelere aday olmasını genç iş insanları adına memnuniyetle karşıladığımız bu yarışta size ve birbirinden değerli tüm aday arkadaşlarımıza üstün başarılar dilerim."