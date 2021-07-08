Erk Acarer kimdir? Erk Acarer kaç yaşında, nereli? Erk Acarer biyografisi!
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Erk Acarer kimdir? Erk Acarer kaç yaşında, nereli? Erk Acarer biyografisi!

Erk Acarer kimdir? Erk Acarer kaç yaşında, nereli? Erk Acarer biyografisi!
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Global, Milliyet, Sabah, Habertürk ve Cumhuriyet, BirGün ve Almanya'da günlük olarak yayınlanan Tageszeitung gazetelerinde çalıştı. Çeşitli dergilerde, öykü, makale ve denemeleri yayımlayan Erk Acarer kimdir? Erk Acarer kaç yaşında, nereli? Erk Acarer mesleği nedir? Erk Acarer hayatı ve biyografisi nedir?

Global, Milliyet, Sabah, Habertürk ve Cumhuriyet, BirGün ve Almanya'da günlük olarak yayınlanan Tageszeitung gazetelerinde çalıştı. Çeşitli dergilerde, öykü, makale ve denemeleri yayımlayan Erk Acarer kimdir? Erk Acarer kaç yaşında, nereli? Erk Acarer mesleği nedir? Erk Acarer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ERK ACARER KİMDİR?

Erk Acarer (d. 1973; İstanbul), Türk gazeteci.

Acarer ilk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1996'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sosyal Antropoloji bölümünden mezun oldu. Global, Milliyet, Sabah, Habertürk ve Cumhuriyet, BirGün ve Almanya'da günlük olarak yayınlanan Tageszeitung gazetelerinde çalıştı. Çeşitli dergilerde, öykü, makale ve denemeleri yayımlandı.

ESERLERİ

Acarer aşağıdaki eserleri kaleme aldı;

• Matruşkadan Tayyare

• %100 İstanbul

• Mekân ve Sırlar

• Dârül Fesad (Bir İstanbul Masalı)

• Cellatbaşı (Taht Şehrinde Zaman)

• Anekdot ve Çizgilerle Atatürk

• Korsan Kitap

• Çarşı Ulan!

• Işid ve Türkiye - Katili Tanıyoruz

• Osmanlı Masalı

• Taht Şehrinde Zaman

ÖDÜLLERİ

• Metin Göktepe Gazetecilik Ödülü

• Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülü

• Çağdaş Gazeteciler Derneği Ödülü

• Tabip Odası Ödülü

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Erk Acarer kimdir? Erk Acarer kaç yaşında, nereli? Erk Acarer biyografisi! - Haberler
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