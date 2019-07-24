Erişim Müşteri Hizmetleri'nde üst düzey atama

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu olan Büyükaksoy, Sabancı Üniversitesi'nde Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisansı yaptı.

Türkiye İş Bankası bünyesinde yazılım uzmanı, yazılım tasarımcısı, proje yöneticisi ve müdür yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Softtech şirketinde, çağrı merkezi, mobil bankacılık ve Bankamatik çözümlerini geliştiren yazılım ekiplerinin yöneticisi olarak çalıştı. 2015 yılında operasyon ve gelişim faaliyetlerinden sorumlu Direktör olarak Erişim ailesine katılan Büyükaksoy, Temmuz 2019 itibariyle Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

Kaynak: Bültenler