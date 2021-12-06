Erinç Sağkan kimdir? Erinç Sağkan kaç yaşında, nereli? Erinç Sağkan hayatı ve biyografisi!

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ERİNÇ SAĞKAN KİMDİR?

24 Nisan 1978 tarihinde Ankara'da doğdu. 1999'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği, 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği yaptı. 2016 yılında Ankara Barosu Başkan Yardımcısı oldu. 2018'de Ankara Baro Başkanlığına seçildi. Türkiye Barolar Birliğinin 36. olağan genel kurulunda 348 delegeden 182'sinin oyunu alarak 9. Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçildi.

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