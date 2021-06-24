Erimenin başladığı 20 bin yıllık buzulları gezdiler

TÜRKİYE'nin çeşitli kentlerinden 30 dağcı ve doğasever, Cilo ve Sat Dağları'ndaki, küresel ısınmayla erimeye başlayan 20 bin yıllık buzulları görmek için Hakkari'ye geldi.

TÜRKİYE'nin çeşitli kentlerinden 30 dağcı ve doğasever, Cilo ve Sat Dağları'ndaki, küresel ısınmayla erimeye başlayan 20 bin yıllık buzulları görmek için Hakkari'ye geldi. Kalınlığı yer yer 40 metre, uzunluğu ise yaklaşık 4 kilometreyi bulan buzul bölgesini gezen dağcılar, başlayan erimenin endişe verici olduğunu belirtti.

Uzun yıllar terör, geçen yıl da pandemi nedeniyle çıkılamayan 20 bin yıllık buzulların bulunduğu Cilo ve Sat Dağları, havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. İzmir, İstanbul, Ankara ve Antalya'da yaşayan 30 dağcı ve doğasever, şelaleleriyle hayranlık uyandıran Cilo Sat Dağları'nı ve erimenin başladığı buzul bölgesini gezdi. Dağcılar, küresel ısınma nedeniyle buzulların erimesinin endişe verici olduğunu söyledi. Zirve tırmanışı yapıp, buzul bölgesi ve şelalelerde bol bol hatıra fotoğrafı çeken doğaseverler, akşam saatlerinde kent merkezine döndü.

'ALPLERİ ARATMAYAN GÜZELLİĞE SAHİBİZ' Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari Temsilcisi Naci Ertunç, bölgenin tanınması için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti. Küresel ısınmayla, yavaş yavaş eriyen buzulları herkesin görmesini istediklerini söyleyen Ertunç, "Geçen yıl pandemiden dolayı fazla etkinlik yapamadık. Bu yıl çeşitli etkinlikler düzenliyoruz ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelenler var. Amacımız, tüm doğaseverleri buraya getirmek. Ayrıca ülkenin her tarafında sıcaklar başladı. Bizim bulunduğumuz bölge ise serinliğini koruyor. 20 bin yıllık olan buzullarda erime başlasa da halen Türkiye'nin en büyük buzullarına ve Alpleri aratmayan bir güzelliğe sahibiz" dedi.

Dağcı, gezgin ve doğa fotoğrafçısı Ömer Faruk Gülşen ise Reşko Dağı'nın kuzey tarafındaki Cilo buzullarını gezdiklerini ve bölgeye hayran kaldıklarını söyledi. Gülşen, "Burası, Türkiye'de görülmesi gereken bir yer, ayrıca koruma altına alınmış bakir bir bölge. Dünya olarak kuraklık yaşıyoruz. Ülkemiz de bu kuraklıktan nasibini almış durumda. Daha önce gördüğümüz Reşko buzulunda da erime var ve çatlaklar oluşmuş ama bizler bu güzelliklerin yok olmaması için çaba göstermeliyiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan