Erimenin başladığı 20 bin yıllık buzulları gezdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erimenin başladığı 20 bin yıllık buzulları gezdiler

Erimenin başladığı 20 bin yıllık buzulları gezdiler
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin çeşitli kentlerinden 30 dağcı ve doğasever, Cilo ve Sat Dağları'ndaki, küresel ısınmayla erimeye başlayan 20 bin yıllık buzulları görmek için Hakkari'ye geldi.

TÜRKİYE'nin çeşitli kentlerinden 30 dağcı ve doğasever, Cilo ve Sat Dağları'ndaki, küresel ısınmayla erimeye başlayan 20 bin yıllık buzulları görmek için Hakkari'ye geldi. Kalınlığı yer yer 40 metre, uzunluğu ise yaklaşık 4 kilometreyi bulan buzul bölgesini gezen dağcılar, başlayan erimenin endişe verici olduğunu belirtti.

Uzun yıllar terör, geçen yıl da pandemi nedeniyle çıkılamayan 20 bin yıllık buzulların bulunduğu Cilo ve Sat Dağları, havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. İzmir, İstanbul, Ankara ve Antalya'da yaşayan 30 dağcı ve doğasever, şelaleleriyle hayranlık uyandıran Cilo Sat Dağları'nı ve erimenin başladığı buzul bölgesini gezdi. Dağcılar, küresel ısınma nedeniyle buzulların erimesinin endişe verici olduğunu söyledi. Zirve tırmanışı yapıp, buzul bölgesi ve şelalelerde bol bol hatıra fotoğrafı çeken doğaseverler, akşam saatlerinde kent merkezine döndü.

'ALPLERİ ARATMAYAN GÜZELLİĞE SAHİBİZ'Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari Temsilcisi Naci Ertunç, bölgenin tanınması için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti. Küresel ısınmayla, yavaş yavaş eriyen buzulları herkesin görmesini istediklerini söyleyen Ertunç, "Geçen yıl pandemiden dolayı fazla etkinlik yapamadık. Bu yıl çeşitli etkinlikler düzenliyoruz ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelenler var. Amacımız, tüm doğaseverleri buraya getirmek. Ayrıca ülkenin her tarafında sıcaklar başladı. Bizim bulunduğumuz bölge ise serinliğini koruyor. 20 bin yıllık olan buzullarda erime başlasa da halen Türkiye'nin en büyük buzullarına ve Alpleri aratmayan bir güzelliğe sahibiz" dedi.

Dağcı, gezgin ve doğa fotoğrafçısı Ömer Faruk Gülşen ise Reşko Dağı'nın kuzey tarafındaki Cilo buzullarını gezdiklerini ve bölgeye hayran kaldıklarını söyledi. Gülşen, "Burası, Türkiye'de görülmesi gereken bir yer, ayrıca koruma altına alınmış bakir bir bölge. Dünya olarak kuraklık yaşıyoruz. Ülkemiz de bu kuraklıktan nasibini almış durumda. Daha önce gördüğümüz Reşko buzulunda da erime var ve çatlaklar oluşmuş ama bizler bu güzelliklerin yok olmaması için çaba göstermeliyiz" diye konuştu. 


Erimenin başladığı 20 bin yıllık buzulları gezdiler
Erimenin başladığı 20 bin yıllık buzulları gezdiler
Erimenin başladığı 20 bin yıllık buzulları gezdiler
Erimenin başladığı 20 bin yıllık buzulları gezdiler
Erimenin başladığı 20 bin yıllık buzulları gezdiler
Erimenin başladığı 20 bin yıllık buzulları gezdiler
Erimenin başladığı 20 bin yıllık buzulları gezdiler
Erimenin başladığı 20 bin yıllık buzulları gezdiler
Erimenin başladığı 20 bin yıllık buzulları gezdiler
Erimenin başladığı 20 bin yıllık buzulları gezdiler
Erimenin başladığı 20 bin yıllık buzulları gezdiler
Erimenin başladığı 20 bin yıllık buzulları gezdiler
Erimenin başladığı 20 bin yıllık buzulları gezdiler
Erimenin başladığı 20 bin yıllık buzulları gezdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan

Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede birinci doz aşı miktarı 30 milyonu aştı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede birinci doz aşı miktarı 30 milyonu aştı
Sezgin Baran Korkmaz: Tek bir para verdiğim bürokrat veya gazeteci yoktur
Sezgin Baran Korkmaz: Tek bir para verdiğim bürokrat veya gazeteci yoktur
Son dakika haber | MİT operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler tutuklandı.
Son dakika haber | MİT operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler tutuklandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Angela Merkel Meral Akşener Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Tuğba Coşkun Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Metin Oktay Yiğit Şardan Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erimenin başladığı 20 bin yıllık buzulları gezdiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 10:22:11. #1.15#

title