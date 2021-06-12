Eriksen bayıldı mı, öldü mü, sağlık durumu nasıl? Christian Eriksen hastaneye mi kaldırıldı?
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Eriksen bayıldı mı, öldü mü, sağlık durumu nasıl? Christian Eriksen hastaneye mi kaldırıldı?

Eriksen bayıldı mı, öldü mü, sağlık durumu nasıl? Christian Eriksen hastaneye mi kaldırıldı?
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Danimarka'nın efsane futbolcusu Christian Eriksen maç sırasında bayıldı. Bunun ardından futbol severler Christian Eriksen öldü mü, bayıldı mı, sağlık durumu nasıl merak etti. Peki, Christian Eriksen öldü mü? Christian Eriksen yaşıyor mu? Christian Eriksen sağlık durumu nasıl oldu? Detaylar haberimizde...

Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında Danimarkalı Christian Eriksen'in kalbi durdu. İlk müdahalenin saha kenarında yapıldığı oyuncu daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yıldız futbolcunun saha kenarına alınırken bilincinin açık olduğu öğrenildi. Peki, Eriksen bayıldı mı, hastaneye mi kaldırıldı?

ERİKSEN ÖLDÜ MÜ, BAYILDI MI? SAĞLIK DURUMU NASIL?

Danimarka'nın efsane futbolcularından Christian Eriksen yapılan atak sırasında birden bayıldı. Kalbi duran efsane futbolcuya acil ilk yardım yapıldı.

Eriksen ile ilgili son dakika gelişmeleri geliyor. Yapılan açıklamaya göre bilincinin açık olduğu duyuruldu. Şuanda ünlü futbolcu hastaneye kaldırılıyor.

Eriksen bayıldı mı, öldü mü, sağlık durumu nasıl? Christian Eriksen hastaneye mi kaldırıldı?

ERİKSEN'İN KALBİ DURDU

Maçta ilk yarının son anları oynanırken gelişen Danimarka atağında Christian Eriksen, taç çizgisine yakın bir yerde bir anda yere yığıldı. Tüm futbolcuların telaşla sağlık görevlilerini saha içine davet ettiği pozisyon sonrası Christian Eriksen'e ilk müdahale yapıldı. Kalbi duran Christian Eriksen'e kalp masajı yapan sağlık görevlileri, yıldız futbolcuyu sedye ile hastaneye taşıdı.

OYUNCULAR VE SEYİRCİLER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Christian Eriksen'in uzun süre yerde kalması tüm futbolcuların ve tribündeki seyircilerin gözyaşlarına boğulmasına neden oldu. UEFA, maçın ertelendiğini duyurdu.

Eriksen bayıldı mı, öldü mü, sağlık durumu nasıl? Christian Eriksen hastaneye mi kaldırıldı?
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