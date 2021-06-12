Eriksen bayıldı mı, öldü mü, sağlık durumu nasıl? Christian Eriksen hastaneye mi kaldırıldı?

Danimarka'nın efsane futbolcusu Christian Eriksen maç sırasında bayıldı. Bunun ardından futbol severler Christian Eriksen öldü mü, bayıldı mı, sağlık durumu nasıl merak etti. Peki, Christian Eriksen öldü mü? Christian Eriksen yaşıyor mu? Christian Eriksen sağlık durumu nasıl oldu? Detaylar haberimizde...