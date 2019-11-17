17.11.2019 15:22 | Son Güncelleme: 17.11.2019 15:26

Havza'ya bağlı Erikbelan Mahallesi'nde cami temel atma töreni düzenledi.

Erikbelan Mahallesi Güzyolu mevkisinde yapılacak 200 kişilik Erikbelan Yeni Cami temel atma töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, törende yaptığı konuşmada, belediye olarak ibadethanelere her türlü desteği vermeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Özdemir, "Dinine, milli ve manevi değerlerine sahip, kendi öz benliğine sahip çıkacak nesilleri yetiştirmede camilerimizin rolü büyüktür. Camilerimizin hizmete girmesi adına gereken ne varsa yerine getirmeye ayrı bir hassasiyet göstermekteyiz. Bölgemizin ihtiyaçlarına cevap verecek bu caminin yapım aşamasında destek ve katkısını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Havza Müftüsü Mehmet Nurlu ise camilerin Allah'ın evi olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Müslümanlar yaşadıkları yerde küçük büyük mescitler, camiler inşa etmişlerdir. Ecdadımız Osmanlı, camileri adeta sanat eseri haline getirmiş İslam'ın temel sembolleri haline getirmiştir. Allah hepsinden razı olsun. Bizler de onların torunları ve mirasçıları olarak imkanlarımız ölçüsünde insanlarımızın yaşadığı her yerde camiler inşa ettik. Bugün burada temelini atacağımız bu mabedin de hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Maddi ve manevi katkıları olan bütün kardeşlerimize şükranlarımı arz etmek istiyorum."

Mahalle Muhtarı Arif Erol ise caminin tek minareli ve 262 metrekare yemekhane üstüne 200 metrekare ibadet alanına sahip ve 200 kişi kapasiteli olduğunu belirterek, "Yaklaşık 2 milyon liraya mal olacak camimiz için hayırseverlerimizin desteğini bekliyoruz." diye konuştu.

Konuşmalar ve Havza Müftüsü Mehmet Nurlu tarafından yapılan duanın ardından Havza Belediye Başkanı Özdemir ve Müftü Nurlu tarafından caminin temel atıldı.

Tören sonrası katılımcılara cami için kesilen kurban etinden yapılan yemek ikram edildi.

Temel atma törenine AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, Belediye Meclis üyeleri, AK Parti ilçe yönetimi, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, çevre mahallelerin muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA