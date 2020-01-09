: Erik ve karayemiş ağaçları kış ortasında meyve verdi

09.01.2020 12:47 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:52

Rize'de kış ortasında meyve veren erik ve karayemiş ağaçları görenleri şaşırttı.

Merkeze bağlı Derebaşı köyünde Kadife Devran'a ait bahçedeki erik ve karayemiş ağaçları, aralıkta çiçek açıp ocakta meyve verdi.

Devran, gazetecilere yaptığı açıklamada, kışın ağaçların meyve vermesine şaşırdığını belirterek, "Mevsimsel değişimden mi bilmiyorum. 70 yaşındayım, böyle bir şey görmedim." dedi.

Devran'ın damadı Ahmet Karaaslan ise ilk kez kışın böyle bir olayla karşılaştıklarına işaret ederek, "Daha önce çiçek açtığını görmüştüm ama bu sene meyve de verdi. İklim çok değişti. 20 yıldır bu köydeyim. Bu zamanlarda bu bölgede kar olurdu." diye konuştu.

"Aşırı sıcaklar bitkileri strese sokuyor"

Türkiye Ziraatçılar Derneği Rize Şube Başkanı Müfit Akman, hava sıcaklıklarının normallerin üzerinde seyretmesi nedeniyle, bitkilerde mevsimsel olarak görülmemesi gereken çiçeklenme, meyve verme gibi olaylar yaşandığını söyledi.

Karayemiş, likapa ve bölgeye has eriklerin meyve verdiğini belirten Akman, bu tür ağaçların normalde baharda çiçek açıp yazın meyve vermesi gerektiğini, sıcağın etkisiyle "erken uyanma" denilen ve normal olmayan bir durum yaşandığını dile getirdi.

Akman, bölgede ılıman iklim olmasına rağmen bitkilerde kış döneminde en az 10, en fazla 55-60 gün dinlenme evresi bulunması gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Aşırı sıcaklar bitkileri strese soktuğu gibi yaprak dökümü, çiçeklerin tutmaması, bahar döneminde verimin düşmesi olayları yaşanacaktır. Havaların aşırı sıcak gitmesinden dolayı insanlardaki hastalıklar gibi bitki ve meyvelerde de hastalık miktarı artar. Yaklaşık 7 derece olması gereken dönemde 15 ila 18 derecelere kadar çıkan sıcaklıklar hem bitkileri strese sokuyor hem de hastalıkların artmasına neden oluyor. Hava sıcaklıkları yaz döneminde verim düşüklüğü olarak karşımıza çıkabilir."

Kaynak: AA

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