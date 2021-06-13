Erik toplamak için çıktığı ağaçta asılı kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erik toplamak için çıktığı ağaçta asılı kaldı

Erik toplamak için çıktığı ağaçta asılı kaldı
Demirören Haber Ajansı / Soner Gülezer - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde erik toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düşen Hüsnü Bozkurt (80), şans eseri dallarda asılı kaldı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde erik toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düşen Hüsnü Bozkurt (80), şans eseri dallarda asılı kaldı. İtfaiyeciler tarafından ağaçtan indirilen Bozkurt, hastanede tedavi altına alındı.

Olay saat 20.00 sıralarında Ulaşlı Mahallesi'nde meydana geldi. Erik toplamak için evinin bahçesindeki ağaca çıkan Hüsnü bozkurt, dengesini kaybederek bulunduğu yerden düşerken bir kaç metre sonra dallarda asılı kaldı. Bir süre çaresiz ağaçta asılı kalan Bozkurt'u yoldan geçen bir kişi fark ederek 112 Acil'e bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Bozkurt'u mahsur kaldığı yerden indirdi. Hüsnü Bozkurt Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.


Erik toplamak için çıktığı ağaçta asılı kaldı
Erik toplamak için çıktığı ağaçta asılı kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Gülezer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Murat Kurum Meral Akşener Veysel Eroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Selçuk Balcı Burcu Biricik Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erik toplamak için çıktığı ağaçta asılı kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 01:07:20. #1.16#

title