Eriğin tanesi 1,5 lira Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden olan eriğin satışı başladı.

Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden olan eriğin satışı başladı. 7'li paketler içinde eriğin paket fiyatı 10 lira satılırken, tanesi 1,5 liraya geliyor.

Bilecik'te manav tezgahlarında yerini almaya başlayan yeşil erik fiyatı ile el yakarken, eriğin tanesi 1.5 liraya geliyor. Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde manav dükkanı işleten Ekrem Yoldaş, yeşil eriğin ardık hallere geldiğini söyleyerek, "Erik şuan küçük paketler şeklinde geliyor. Geçen hafta paketi 15 TL idi. Bu hafta 10 TL'ye düştü. Paketlerde yaklaşık 7 adet erik var. Bu da tanesi 1,5 liraya tekabül ediyor. Bu aralar erik pahalı olur ama bir ay sonra kilosu bu fiyata satılır. Şuan için 10'ar paket şeklinde getiriyor. Talep fazla olmuyor, sorana da yok diyemiyoruz" dedi.

"Maskesiz almıyoruz"

Yoldaş, Dünyayı saran Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında dükkanında maskesiz almadığını anlatarak, " Vatandaşları dükkana tek tek alıyoruz. Maskesi olmayan vatandaşları içeri almıyoruz. Bir de Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda müşterilerimize seçme yaptırmıyoruz. Her akşam giderken de dükkanımızı dezenfekte ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA