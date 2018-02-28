Eri'den 28 Şubat Açıklaması

AK Parti Mardin Teşkilatı 28 Şubat sergisi açıp, basın açıklaması yaptı.

Mardin'in Artuklu ilçesi 15 Temmuz Şehitler parkında AK Parti Mardin İl Başkanlığı tarafından28 Şubat resim sergisi açtı. Sergiye AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, İl teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergi açılışının ardından basın açıklaması yapan İl Başkanı Eri, 28 Şubat 1997 tarihinde Türkiye post modern bir darbeye muhatap olduklarını söyledi. 28 Şubat darbesinin yıldönümü vesilesiyle tüm darbeleri şiddetle ve nefretle kınadıklarını söyleyen İl Başkanı Eri, "Zira, darbe eylemiyle insanların başta yaşama hakları elinden alınmakta, bireysel ve toplumsal her türlü özgürlükleri kesintiye uğratılmaktadır. 28 Şubat döneminde bireysel özgürlükler bağlamında, insanların eğitim-öğretim, çalışma, düşünce, inanç ve ibadet haklarının elinden alındığını gördük. Bu milletin çocukları ilköğretimden üniversite çağına kadar eğitim hayatından yoksun bırakıldılar. Dini inançları sebebiyle çalışma hakları dahil tüm sosyal ve ekonomik hakları ellerinden alındı, haince fişlendiler. Başörtülü kadınlarımız örtülü oldukları gerekçesiyle kamu hizmeti alamadılar. Ancak 15 Temmuz Darbe girişiminde de açıkça ortaya konulduğu üzere hükümetimiz ve milletimiz darbeler tarihine nokta koymuştur. Son hain örneğini15 Temmuzda bir kez daha yaşadığımız her türlü darbe ve darbe girişimini artık tarihin karanlık sayfalarına gömüyoruz" dedi. - MARDİN