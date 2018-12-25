Erhavder'den Öğrencilere Sıra Gecesi

Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneği (ERHAVDER) tarafından başlatılan "haldenanlayankart24" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak Sıra Gecesi etkinliği gerçekleştirildi.

Erzincan Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen programa Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Eren Varlı, Dernek Başkan Yardımcısı Ahmet Keleş, Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Proje Sorumlusu Ahmet Efe Keleş ve yaklaşık 60 öğrenci katıldı.

Erzincanlı yerel sanatçılardan Numan Bayata'nın da sahne aldığı gecede Erzincan'a özgü türküler seslendirildi. Urfalı üniversite öğrencisi Araf Doğan tarafından çiğ köfte yoğurularak misafirlere servis edildi.

Öğrenciler arası dostluk bağlarının geliştiği geceyle ilgili olarak konuşan ERHAVDER Dernek Başkanı Eren Varlı;"Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneği olarak faaliyetlerimize ara vermeden öğrenci kardeşlerimizle birlikte devam ediyoruz. Erzincan Belediye Başkanımız Cemalettin Başsoy, biz gençlerin her zaman yaptığı etkinliklerde yanımızda oluyor. Bugün de bizleri yalnız bırakmadı. Erzincan Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz için Erzincan Belediye Başkanımıza tüm üyelerimiz adına teşekkür ederiz" dedi.

Daha sonra konuşan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise açıklamasında; "Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneğine böyle bir etkinlik yaparak sizleri ve bizleri buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Kötü amaçları olan marjinal gruplar yerine böyle bir oluşumda yer almanız çok güzel, çok doğru bir hareket.

İnşallah daha güzel aktiviteler yaparak kendinizi geliştirirsiniz. Doğa sporlarında Erzincan çok öncü bir şehir olarak yer alıyor. Sizlerde bu alanda güzel bir adım atmışsınız. Bizden sizlere sınırsız destek var. Yeter ki siz güzel işlere imza atın. Gençlerimizin en büyük imtihanı teknoloji. Telefonlara bilgisayarlara bağımlı bir nesil geliyor. Bu bizlere ne kadar faydalı olsa da bir o kadar da zararlı. Teknolojiden ihtiyacımız dahilinde gerektiği kadar faydalanmak gerekiyor" diyerek gençlere bir takım öğütlerde bulundu.

Başkan Başsoy, yaptığı konuşmasının ardından gençlerin sorunlarını dinleyerek etkinlikten ayrıldı. Gece Erzincanlı yerel sanatçılardan Numan Bayata'nın türküleriyle son buldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA