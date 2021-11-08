Erhan Usta kimdir? Erhan Usta kaç yaşında, nereli? Erhan Usta hayatı ve biyografisi!

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ERHAN USTA KİMDİR?

Erhan Usta, 17 Temmuz 1966, Havza, Türk bürokrat ve MHP'li siyasetçi.

1966 tarihinde Samsun'un Havza ilçesinde doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Havza'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur. ABD Northeastern Üniversitesi'nde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi almıştır. Celal Bayar Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında doktora çalışması devam etmektedir.

Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı)'nda Uzman Yardımcısı, Uzman, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İstanbul Finans Merkezi Koordinatör Yardımcılığının yanı sıra 10 yıl süreyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulunmuştur.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Samsun milletvekili seçilmiştir. 11 Ekim 2016 tarihi itibarıyla MHP grup başkanvekilidir. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.

24 Haziran 2018 Genel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi 27. Dönem Milletvekili Adayıdır.

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