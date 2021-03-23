Erhan Karadağ kimdir?

Sabah gazetesinde foto muhabirliği, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık muhabirliği yaptı. 1993'te ATV Haber Merkezi'nde parlamento muhabiri oldu. 2004 yılına kadar çalıştığı ATV'de Ankara temsilciliğinin yanı sıra bir süre sabah haberlerini sunmuştur. Erhan Karadağ kimdir? Erhan Karadağ kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Erhan Karadağ hayatı ve biyografisi nedir?

Sabah gazetesinde foto muhabirliği, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık muhabirliği yaptı. 1993'te ATV Haber Merkezi'nde parlamento muhabiri oldu. 2004 yılına kadar çalıştığı ATV'de Ankara temsilciliğinin yanı sıra bir süre sabah haberlerini sunmuştur. Erhan Karadağ kimdir? Erhan Karadağ kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Erhan Karadağ hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde..

ERHAN KARADAĞ KİMDİR?

Amasya-Merzifon'da doğdu. İlkokulu Ankara Altındağ İhsan Sungu İlkokulu'nda okudu. Yıldırım Beyazıt Ortaokulu ve Aydınlıkevler Lisesi'ni bitirdi.

1986'da gazeteciliğe Güneş gazetesinde gece muhabiri olarak başladı. 1987'den 1993'e kadar Sabah gazetesinde foto muhabirliği, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık muhabirliği yaptı. 1993'te ATV Haber Merkezi'nde parlamento muhabiri oldu. 2004 yılına kadar çalıştığı ATV'de Ankara temsilciliğinin yanı sıra bir süre sabah haberlerini sundu. Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden "En İyi TV Haberi", Selçuk Üniversitesi'nden "Yılın Televizyon Muhabiri" ödüllerini aldı. 2006 yılının başından 2014 yılına kadar da Kanal D'de haber koordinatörlüğü ve Ankara temsilciliği yaptı. Kafa Dergisi'nde de yazan Karadağ 2015 yılından bu yana ODTÜ GİSAM'da ve Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü'nde haber atölyesi uygulamalarının yürütücüleri arasında yer alıyor.