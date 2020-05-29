Ergün Atalay Milli Tren için gün verdi
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Ergün Atalay Milli Tren için gün verdi

- Ergün Atalay Milli Tren için gün verdi TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay TÜVASAŞ'ta milli treni inceledi TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay TÜVASAŞ'ta milli elektrikli tren setini inceleyerek, trenin yollara ineceği tarihi verdi.

29.05.2020 18:22 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:27

- Ergün Atalay Milli Tren için gün verdi

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay TÜVASAŞ'ta milli treni inceledi

SAKARYA - TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay TÜVASAŞ'ta milli elektrikli tren setini inceleyerek, trenin yollara ineceği tarihi verdi.

Türkiye Vagon Sanayisi Anonim Şirketinde üretilen milli elektrikli tren seti maksimum hızı 160 kilometreye ulaşıyor. Sakarya'da üretilen Milli Tren Seti'nden ilk etapta 3 adedi raylara inecek ancak devamında TÜVASAŞ 56 hızlı tren seti üretecek. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Milli Elektrikli Tren Seti'ni yerinde inceledi. Başkan Atalay inceleme sonrası tarih vererek trenin 29 Ekim'de yollarda olabileceği müjdesini verdi.

29 Ekim'de de bu tren yollarda olur

29 Ekim tarihinde trenin yollarda olabileceğini söyleyen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bugün yarımdır beklediğimiz trenin önündeyiz. Ben bugün özellikle burayı gezmeyi tercih ettim. Trenle ilgili genel müdürümden bilgi aldım. Arzumuz şu, bu trenleri biz bu ülkede yapalım. Bu ülkedeki işçi, sanayici yapsın. Bu ülkeyi yönetenler yapsın. Elhamdülillah 7 sene evvel böyle bir yola çıkıldı. Şimdi yolun sonuna geldik. Bir an evvel arzumuz kısa bir zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın gelmesi, bu trenin zannediyorum ağustos ayında test sürüşleri başlar, 29 Ekim'de de bu tren yollarda olur. Bizim için öyle önemli. Cumhurbaşkanımızın ve ülkedeki tüm siyasilerin ve bürokratların katılımıyla bu trenin ilk seferini İstanbul'a yaparız diye umut ediyorum. Bu tren TÜVASAŞ'ta yapıldı. İşçisinden Müdürüne kadar herkesin emeği var. Milli tren, daha önce rüyalarımızda görsek inanmayacağımız bir şeydi ama elhamdülillah dünyadaki tüm trenlere binme imkanı buldum, gezdiğim trenin içi onlardan hiç eksik kalır yanı yok fazla yönü var. Onun için bir an evvel halkımızın hizmetine sunulduğu zaman herkes mutlu olacak diye düşünüyorum" dedi.

Ergün Atalay Milli Tren için gün verdi

Kaynak: İHA

Manşet

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