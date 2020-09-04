Ergin Ataman Türk basketbolunun yetiştirdiği en önemli oyuncuları kulübümüzden çıkardık SPOR Ergin Ataman Türk basketbolunun yetiştirdiği en önemli oyuncuları kulübümüzden çıkardıkTolga YILDIRIM ANTALYA (DHA) - Antalya'da katıldığı tenis organizasyonunda gösteri maçı yapan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, basketboldaki başarısını korta da taşıdı.

SPOR Ergin Ataman Türk basketbolunun yetiştirdiği en önemli oyuncuları kulübümüzden çıkardık

Tolga YILDIRIM ANTALYA (DHA) - Antalya'da katıldığı tenis organizasyonunda gösteri maçı yapan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, basketboldaki başarısını korta da taşıdı. Anadolu Efes olarak 41 yıldır Türkiye'de basketbola en büyük yatırım yapan kulüp olduklarını belirten Ataman, Türk basketbolunun yetiştirdiği en önemli oyuncuları kulübümüzden çıkardık dedi.

Antalya Belek'te 2019 sezonunda hizmete açılan ve 49 tenis kortuyla bölgenin en büyük tenis merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Megasaray Tenis Akademi, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ı ağırladı. Etkinlikte gösteri maçı yapan Ataman, basketboldaki başarısını tenis kortuna da taşıdı. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Süleyman Deniz Gürsoy ile ikili olan Ergin Ataman, milli tenisçi Ada Kumru ve MTA başantrenörü Alaaddin Karagöz'e rakip oldu. Tek set oynanan karşılaşmada skorun 3-3 olmasının ardından Ergin Ataman maçta dostluğun kazandığını belirterek oyunu tamamladı. Ataman, karşılaşma sonrasında genç tenisçilerle fotoğraf çektirdi.

ERGİN ATAMAN TÜRK BASKETBOLUNUN YETİŞTİRDİĞİ EN ÖNEMLİ OYUNCULARI KULÜBÜMÜZDEN ÇIKARDIK

Etkinlikte konuşma yapan Ataman, Anadolu Efes olarak 41 yıldır altyapıya Türkiye'de en büyük yatırım yapan basketbol kulübüyüz. Bunun da meyvelerini aldık. Bugüne kadar Türk basketbolunun yetiştirdiği en önemli oyuncuları kulübümüzden çıkardık ifadelerini kullandı.

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Şahin, tecrübeli başantrenöre raket ve forma hediye etti.

Kaynak: DHA