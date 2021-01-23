Son dakika gündem: Ergenekon davası sanıklarından Seyhun Zayim'i öldürdüğü öne sürülen 2 kişi tutuklandı

Ergenekon davası sanıklarından Seyhun Zayim'in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zayim'in yılbaşı gecesi Eyüpsultan'da, silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri olayı, Seyhun Zayim ve arkadaşlar ile husumetli oldukları iddia edilen Baran P. ve Şuayip Ö'nün gerçekleştirdiğini tespit etti.

Zanlılar, Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öldürülen Seyhun Zayim'in, 17 farklı suçtan kaydı olduğu, Ergenekon davasında Cumhuriyet gazetesine molotofkokteyli atmaktan yargılandığı ve 5 yıl cezaevine kaldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı