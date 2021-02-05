Ergene Nehri'nin alarm seviyesi 'turuncu'ya döndü
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Ergene Nehri'nin alarm seviyesi 'turuncu'ya döndü

05.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:21
Ergene Nehri'nin alarm seviyesi 'turuncu'ya döndü

EDİRNE'de aşırı yağış ve karların erimesiyle taşan nehirlerdeki su seviyesi düşüyor.

EDİRNE'de aşırı yağış ve karların erimesiyle taşan nehirlerdeki su seviyesi düşüyor. Ergene Nehri için verilen kırmızı alarm, 'turuncu'ya döndü.

Son 91 yılın en kurak dönemini yaşayan Trakya'da son günlerde etkili olan yağmur ve kar yağışlarının ardından Edirne'deki Ergene ve Meriç nehirlerinin su seviyeleri arttı. Meriç Nehri'nin debisi dün İpsala'da 1404 saniye/metreküpten bugün 1469 metreküp/saniyeye yükseldi. Nehir için verilen 'turuncu alarm' uyarısı sürerken, Tunca Nehri'nin debisi de 62 metreküp/saniyeden 63 metreküp saniyeye yükseldi.

TAŞAN ERGENE 'TURUNCU ALARM'A DÜŞTÜYağış, kirliliği ile gündemde olan Ergene Nehri'nin su seviyesini de artırarak, taşmasına neden oldu. Yenicegörece istasyonunda dün 404 metreküp/saniye olan Ergene'nin debisi, bugün 370 metreküp/saniyeye düşerken, alarm seviyesi 'kırmızı'dan, turuncuya düşürüldü.Ergene Nehri, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde taşarak, bölgedeki ekili tarım arazilerini sular altında bırakmıştı.

 


Ergene Nehri'nin alarm seviyesi 'turuncu'ya döndü
Ergene Nehri'nin alarm seviyesi 'turuncu'ya döndü
Ergene Nehri'nin alarm seviyesi 'turuncu'ya döndü
Ergene Nehri'nin alarm seviyesi 'turuncu'ya döndü
Ergene Nehri'nin alarm seviyesi 'turuncu'ya döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul ORUÇOĞLU

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