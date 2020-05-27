Ergene'de Ahimehmet ve Yeşiltepe mahallelerinde maske dağıtıldı
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Ergene'de Ahimehmet ve Yeşiltepe mahallelerinde maske dağıtıldı

Covid-19 salgınından vatandaşların korunması için Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde maske dağıtmaya devam eden Ergene Belediyesi önce ki gün Ahimehmet Mahallesi ve Yeşiltepe Mahallesi'nde kapı kapı gezerek vatandaşlara maske dağıttı.

Ergene'de Ahimehmet ve Yeşiltepe mahallelerinde maske dağıtıldı
27.05.2020 21:57 | Son Güncelleme: 27.05.2020 22:00

Covid-19 salgınından vatandaşların korunması için Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde maske dağıtmaya devam eden Ergene Belediyesi önce ki gün Ahimehmet Mahallesi ve Yeşiltepe Mahallesi'nde kapı kapı gezerek vatandaşlara maske dağıttı.

Ergene Kültür Merkezinde kurulan maske atölyesinde üretilen maskeleri Ergene Belediyesi vatandaşların evlerine kadar teslim ediyor. Önce ki gün Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri ve Belediye personeli ile birlikte Ahimehmet Mahallesi'nde 4 bin 200, Yeşiltepe Mahallesi'nde ise 9 bin adet maske dağıtımı yapıldı. Yeşiltepe Mahallesi'nde daha önce maske almayan evlere, maske dağıtılırken ilerleyen haftalarda diğer mahallelerde de maske dağıtılacağı belirtildi. Bunun yanı sıra ayrıca maske almak isteyen vatandaşların Ergene Kültür Merkezine de başvurabilecekleri bilgisi verildi.

"234 bin 300 adet maske dağıttık"

Ergene'de ilçe genelinde toplamda 234 bin 300 adet maske dağıttıklarını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "İlçemizde halkımızın maske ihtiyacını karşılamak üzere Ergene Kültür Merkezimizde kurmuş olduğumuz atölyede üretilen maskelerden toplamda vatandaşlarımıza 234.300 adet dağıttık ve dağıtmaya da devam ediyoruz. Ürettiğimiz maskeleri mahallelerimizde kapı kapı gezerek vatandaşlarımıza teslim ediyoruz" dedi.

"Panik yok, tedbir var"

"Ergene'de panik yok tedbir var" diyen Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ülkemizde Covid-19 vakası görülmeden ilçemizde tedbirlerimizi almaya başladık. Öncelikli olarak semt pazarlarımızda vatandaşlarımıza ve esnafımıza maske, eldiven, dezenfektan ve sıvı sabun dağıttık. Pazarlarda esnafımızın maskesiz ve eldivensiz satış yapmasını yasakladık. Okullarımızı, camilerimizi, sağlık merkezlerimizi, eczanelerimizi, kurum binalarımızı, otobüs duraklarımızı ve toplu yaşam alanlarımızda ilaçlama çalışmalarında bulunduk. Cadde ve sokaklarımızda deterjanlı sular ile yıkandı. Kendi imalathanemizde yapmış olduğumuz dezenfektan stantlarını Pazar giriş çıkışlarına ve halkımızın yoğun olduğu bölgelere koyduk. Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Ergenemizde ki ana caddeler sabunlu sular ile yıkandı" dedi.

"Salgınla mücadelemiz tüm hızımızla devam ediyor"

Covid-19 salgınıyla mücadelelerinin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Yüksel, "Halkımızın sağlığı için salgınla mücadelemiz tüm hızımızla devam ediyor. Ergene'de vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemlidir" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Manşet

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