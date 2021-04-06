Ergene Belediyesi kent aksesuarlarını kendisi üretiyor
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Ergene Belediyesi kent aksesuarlarını kendisi üretiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ergene Belediyesi kent aksesuarlarını kendisi üretiyor

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Velimeşe Gölet projesinde yeşil alanlara konulacak olan özel salıncakların imalatına başlanıldı.

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Velimeşe Gölet projesinde yeşil alanlara konulacak olan özel salıncakların imalatına başlanıldı.

Ergene Belediyesi tarafından tamamlanan Gölet Projesinde yeşil alana konumlanacak olan özel salıncaklar Ergene Belediyesi şantiyesinde Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılıyor.

Kendi öz kaynakları ile hizmet üreten Ergene Belediyesi daha öncesinde de Belediye imalathanesinde yapmış olduğu kamelya ve oturma bankı ile dezenfektan stantlarının yanı sıra kısa bir süre önce de Velimeşe Gölet projesinde vatandaşlar tarafından kullanılacak olan özel salıncakların imalatına başladı. Tamamlanan salıncakların bazıları Gölet projesinde yeşil alanlara monte edilirken diğer bir yanda da Ergene Belediyesi imalathanesinde üretim devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Dışarıdan yapılan hizmet alımlarını en az seviyeye indirmek için kendi şantiyemizde kendi ekiplerimiz ve kendi ekipmanlarımız ile üretimler yapıyoruz. Bölgemizin en güzel yeşil alanlarından biri olan Ergene Gölet Projemiz için belediye imalathanesinde ürettiğimiz salıncaklar halkımız tarafından kullanılacak. Belediye imalathanemizde ekiplerimiz tarafından yaptığımız üretimlerin belediyemizin özellikle gider kalemlerinde ekonomik olarak ciddi katkılar sağlıyor" dedi. - TEKİRDAĞ

Ergene Belediyesi kent aksesuarlarını kendisi üretiyor
Ergene Belediyesi kent aksesuarlarını kendisi üretiyor
Ergene Belediyesi kent aksesuarlarını kendisi üretiyor
Ergene Belediyesi kent aksesuarlarını kendisi üretiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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