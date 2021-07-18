Ergani Kaymakamı Öztürk, iki mahallede yapımı tamamlanan parkların açılışını yaptı
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Ergani Kaymakamı Öztürk, iki mahallede yapımı tamamlanan parkların açılışını yaptı

Ergani Kaymakamı Öztürk, iki mahallede yapımı tamamlanan parkların açılışını yaptı
Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, iki mahallede yapımı tamamlanan parkların açılışını gerçekleştirdi.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, iki mahallede yapımı tamamlanan parkların açılışını gerçekleştirdi.

Ergani Belediyesi tarafından, Adnan Menderes ve Fatih mahallelerinde yapımına başlanan çocuk parkları tamamlandı.

Öztürk tarafından açılışı gerçekleştirilen parklarda çocuklar gönüllerince eğlendi.

Kaymakam Öztürk yaptığı konuşmada, parkların Ergani halkına hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Parkların ekiplerin yoğun çalışması sayesinde bayrama yetiştiğini belirten Öztürk, bundan sonra da çocuklara daha güzel hizmetler sunacaklarını ifade etti.

Öztürk, gençler için de yaz sonunda çok büyük bir projeleri olduğunu, yapacakları tanıtımın ardından çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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