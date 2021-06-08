Ergani'deki Makam Dağı yolu yenileniyor

Ergani ilçesindeki Makam Dağı yolu yenileniyor.

Ergani ilçesindeki Makam Dağı yolu yenileniyor.

Zülkifl Paygamber'in makamının bulunduğu Makam Dağı yolu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekiplerince yenileniyor.

Makam Dağı zirvesine uzanan yola kilitli parke taşı döşeniyor.

Çalışmaların tamamlanması ile hem konforlu bir ulaşım hem de estetik bir görünüm sağlanacağı belirtildi.

Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Ergani ilçesinin kalkınması için desteklerini esirgemeyen Diyarbakır Valisi Münir Karaoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar