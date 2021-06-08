Ergani'deki Makam Dağı yolu yenileniyor
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Ergani'deki Makam Dağı yolu yenileniyor

Ergani'deki Makam Dağı yolu yenileniyor
Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel

Ergani ilçesindeki Makam Dağı yolu yenileniyor.

Ergani ilçesindeki Makam Dağı yolu yenileniyor.

Zülkifl Paygamber'in makamının bulunduğu Makam Dağı yolu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekiplerince yenileniyor.

Makam Dağı zirvesine uzanan yola kilitli parke taşı döşeniyor.

Çalışmaların tamamlanması ile hem konforlu bir ulaşım hem de estetik bir görünüm sağlanacağı belirtildi.

Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Ergani ilçesinin kalkınması için desteklerini esirgemeyen Diyarbakır Valisi Münir Karaoğlu'na teşekkür etti.

Ergani'deki Makam Dağı yolu yenileniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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