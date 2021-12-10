Ergani'de camiden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı - Haberler
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Ergani'de camiden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı

Ergani'de camiden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı
AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir camiden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir camiden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sanayi Mahallesinde bulunan ve bir süredir ibadete kapalı olduğu öğrenilen Sanayi Camisinden 6 klima motoru ile 11 avizenin çalınmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Çalışmada, Kent Güvenlik Sistemine ait 15 kamerada 720 saat kayıt detaylı bir şekilde incelendi ve hırsızlık şüphelisinin Z.G. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri

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