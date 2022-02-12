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Ergani'de 9 metruk yapı yıkıldı

AA, Ekrem Senvar - Güncel
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Ergani'de 9 metruk yapı yıkıldı

Ergani ilçesinde görüntü kirliliği oluşturan 9 metruk yapı yıkıldı.

ERGANİ, DİYARBAKIR (AA) - Ergani ilçesinde görüntü kirliliği oluşturan 9 metruk yapı yıkıldı.

Ergani Belediyesi, ilçe genelinde güvenliği tehdit eden ve tehlike arz eden metruk binaları yıkmaya başladı.

Yapı Kontrol Müdürlüğü denetiminde, zabıta ekiplerince yıkımı yapılacak yapıların çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Ekipler, 9 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, bu tür yapıların, yapı sahibi ile çevresinde yaşayan vatandaşlar açısından tehlike arz ettiğini belirterek, "Mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda tespitleri yapıp, metruk binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz." dedi.

AA / Ekrem Senvar - Güncel

Zabıta, Ergani, Güncel, Haberler

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