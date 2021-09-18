Ergani'de 10 halı saha ve yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ergani'de 10 halı saha ve yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak

AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Ergani'de 10 halı saha ve yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 10 halı saha ve yarı olimpik havuz yapılması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 10 halı saha ve yarı olimpik havuz yapılması için çalışma başlatıldı.

Ergani Belediyesi tarafından hazırlanan proje, finansal açıdan desteklenmesi amacıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığına sunuldu.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ilçede 10 halı saha ve olimpik havuz yapılması için protokol imzaladı.

Kaymakam Karaaslan, belediye tarafından ön çalışmaların başlatılarak, hizmetlerin en kısa sürede vatandaşlara kazandırılacağını belirtti.

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri
DÖRT AYAKLI MİNARE MİNYATÜRÜ, 2,7 KİLOGRAM ALTIN KULLANILARAK YAPILDI

DÖRT AYAKLI MİNARE MİNYATÜRÜ, 2,7 KİLOGRAM ALTIN KULLANILARAK YAPILDI

 Son dakika! Diyarbakır'da tır ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Son dakika! Diyarbakır'da tır ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Beren Saat Bensu Soral Kylie Jenner
Spor Marcao Muslera Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ergani'de 10 halı saha ve yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 10:57:06. #1.17#