: Ergan Dağı Kayak Merkezi ekstrem sporcularının yeni gözdesi oldu

15.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:19

Base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak'ın, Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezinde yamaç paraşütünden atlayarak pist üzerinden yaptığı uçuş nefes kesti.

Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre mesafedeki kayak merkezi, yerli ve yabancı kayak tutkunlarının yanı sıra ekstrem sporcularına da ev sahipliği yapmaya başladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü girişimiyle kayak merkezine gelen ekstrem sporcusu Koçak, yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy ile tandem (ikili) uçuş yaptı.

Uçuşta yaklaşık 210 kilometre hıza ulaştı

Telesiyej sistemiyle merkezin en zirve noktasına çıkan ve buradan yamaç paraşütüyle havalandıktan sonra yaklaşık 500 metre yükseklikten kendini boşluğa bırakan Koçak, pist üzerinden yarasa uçuş gerçekleştirdi.

Yaklaşık 210 kilometre hızla yapılan ve aksiyon kameralarıyla kayıt altına alınan uçuşlar, izleyenlere adrenalin dolu dakikalar yaşattı.

Koçak, AA muhabirine, bugüne kadar birçok kez adrenalin dolu gösteriler gerçekleştirdiğini söyledi.

Kurdukları takımla daha önce hiç atlanmamış yerlere gitmeye özen gösterdiklerini ifade eden Koçak, şöyle konuştu:

"Ferdi Toy ile Why Not (neden olmasın) takımımız var. Arkadaşlarımla sürekli dolaşıp daha önce hiç atlanmamış, yeni ve farklı yerlerden atlayış yapmaya özen gösteriyoruz. Ergan Dağı'nda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bize sponsor oldu ve buraya davet etti. Eski bir kayak öğretmeni olmama rağmen Türkiye'de böyle güzel bir kayak pisti olduğunu bilmiyordum. Çok beğendim burayı ve buranın üzerinden uçmak istedik."

İlk bir kayak merkezinde uçuş yaptı

Koçak, Türkiye'nin en iyi yamaç paraşütçülerinden biri olan Ferdi Toy ile uçuş yaptıklarını belirterek, Türkiye'de bir kayak merkezinde ilk kez wingsuit ile uçuş yaptığını dile getirdi.

Ergan Dağı'na bundan sonra birçok kez geleceğini anlatan Koçak, "Erzincan'da Kemaliye'den sonra Ergan Dağı gibi bir yeri bilmemiz ve öğrenmemiz bizlere çok şey katacak, çok mutluyuz." dedi.

Yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy da kayak merkezinde Koçak ile atlayış yapmayı uzun süredir planladıklarını aktardı.

Kayakla ilk deneyimini Alp dağlarında yaşadığını dile getiren Toy, "Ergan Dağı'nda kayarak yamaç paraşütünden atlayışlar yapıyoruz. Benim kayakla ikinci deneyimim Ergan Dağı'nda oldu. Aslına bakarsanız ben kayağı burada sevdim. Buradaki pist ve şartlar ekstrem sporları için çok uygun. Hava koşulları müsaade ettiği sürece 10 gün süresince atlayış yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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