Erenler Belediye Başkanı Kılıç Mazbatasını Aldı

AK Parti'den Erenler Belediye Başkanı seçilen Fevzi Kılıç, mazbatasını aldı.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti İlçe Başkanı Beşir Doğrusever, MHP İlçe Başkanı Ünal Canay, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kollarının katıldığı mazbata töreninde konuşan Kılıç, meclis üyelerini ve kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

İlçe seçim kurulundan mazbatasını aldıktan sonra belediye meclis üyeleriyle ve partililerle Erenler Belediyesine geçen Kılıç'ı burada eski Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Başkan Yardımcıları ve belediye personeli karşıladı.

Başkanlık makamında gerçekleşen devir teslim töreninde Öztürk'ten başkanlık koltuğunu devralan Kılıç, Cavit Öztürk'e Erenler'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Erenler ilçesindeki 3 kişiden 2'sinin kendisine oy verdiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Bunların sorumluluğu omuzlarımızda, bize oy veren veya vermeyen herkesin belediye başkanı olarak Erenler'e güzel hizmetlerde bulunacağız. Niyetimiz güvene dayalı hizmet. Vizyonumuz güven, kalite ve saygınlıktır. Allah kısmet ederse biz belediyeyi güven kalite ve saygı çerçevesinde yöneteceğiz. Hiç kimseyle ilgili ön yargımız söz konusu değildir. Biz bir takımız, ekibimizle güzel hizmetlere imza atacağız. Allah bizleri mahcup etmesin, bu makamların sorumlulukları var. Bu sorumlulukların farkındayız. Geçmiş yaşantımızda hiç olumsuz bir şeyin içerisinde olmadık. Biz her yapmış olduğumuz işin hesabını ahirette Allah'a vereceğiz. Bugün bizim mutluluğumuzu paylaşan arkadaşlarıma kardeşlerimiz büyüklerime teşekkür ediyor saygılar sunuyorum."

Görevini devreden Öztürk de onurlu görevini yeni dönemde Kılıç'a devrettiğini anlatarak, "15 yıl burada görev yaptık. İyi işler yaptığımıza inanıyorum. Fevzi kardeşimiz bizden aldığı bayrağı çok daha iyi yerlere getirecektir. Yeni görevinin kendisine hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Doğrusever ise "Aynı mutluluğu, heyecanı yaşıyoruz. Teşkilatımızla ne kadar gurur duysak az. Gerçekten şu anda Erenler çıtasını yükseltti. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah bu makamda hayırlı işler yapmayı nasip etsin." dedi.

Canay da seçim sürecinde seçim sürecinde emek veren herkese teşekkür ederek, "Seçim sürecinde çok güzel bir birliktelik sağladık. Cenabı Allah'tan bu birlikteliğin devamını diliyorum. Fevzi Başkanımızın Erenler'e güzel hizmetler kazandıracağına inanıyoruz. Bizler buradayız. Bizler de Erenler için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

Kılıç'ın ilk aldığı kararlardan biri başkan yardımcılarını atamak oldu.

Başkan yardımcılıklarına teşkilat içerisinde önemli görevlerde bulunan ve aynı zamanda Belediye Meclis Üyesi seçilen Rahmi Şengül ve Serkan Cerrahoğlu, Özel Kalem Müdürlüğüne ise Bekir Yıldız getirildi.

Kaynak: AA