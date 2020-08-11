Eren Enerji'den kök hücre ve kan bağışı kampanyası Bu güne kadar birçok anlamlı sosyal sorumluluk projesine imza atan Eren Enerji A.Ş, kök hücre ve kan bağışı bekleyen hastalara şifa olmak için Kızılay ile birlikte anlamlı bir kampanya başlattı.

Bu güne kadar birçok anlamlı sosyal sorumluluk projesine imza atan Eren Enerji A.Ş, kök hücre ve kan bağışı bekleyen hastalara şifa olmak için Kızılay ile birlikte anlamlı bir kampanya başlattı.

Türk Kızılay'ının "Kan Acil Değil, Sürekli İhtiyaçtır" sloganına kulak veren Eren Enerji A.Ş anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Eren Enerji A.Ş üç gün sürecek olan kampanya ile nakil bekleyen hastalara ve kan bağışına katkı sunmayı hedefliyor.

12 Ağustos Çarşamba günü ZETES I-II yemekhane önünde başlayacak olan kampanya,13 Ağustos Perşembe günü ZETES III U ofis önünde devam edecek olup 14 Ağustos Cuma günü liman yemekhanesi önünde son bulacak. 12-14 Ağustos tarihlerinde 08: 30 ile 18: 00 saatleri arasında gerçekleşecek olan kök hücre ve kan bağışı kampanyasına katılımın en yüksek seviyede olmasını temenni ettiğini dile getiren Eren Enerji Tesisler Müdürü Cem Çiftçi "Kan vermek insanlık görevidir. İnsanlar zor zamanlarda birbirlerinin hayatına dokunmalıdır. Amacımız ülkemizde duyarlılığı attırmak, kök hücre ve kan bağışının insan hayatı için önemini vurgulamaktır. Yapılacak bağışların kök hücre ve kan bağışı bekleyen hastalara umut olmasını diliyoruz. Bir damla kan ile bin umut olmak için, kan verin, can verin, hayat verin" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA