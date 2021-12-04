Tunceli şehidi memleketine uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli şehidi memleketine uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'de Eren-6 Operasyonu'nda şehit düşen Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu, Elazığ'da düzenlenen törenle memleketi Mersin'e uğurlandı.

MERSİN (İHA) - Tunceli'de Eren-6 Operasyonu'nda şehit düşen Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu, Elazığ'da düzenlenen törenle memleketi Mersin'e uğurlandı.

Tunceli-Ovacık kırsalında Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonu'nda bir grup teröristle temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü, biri de sağ ele geçirildi. Operasyonun ilk aşamasında çıkan çatışmada ağır yaralanan ve Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu (32) yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehidin naaşı bugün Elazığ Havalimanı'na getirildi. Şehit için uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, askeri ve emniyet personeli katıldı.

Şehidin naaşı, dua edilmesinin ardından uçağa alınarak memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine gönderildi. - ELAZIĞ

Tunceli şehidi memleketine uğurlandı

Tunceli şehidi memleketine uğurlandı

Tunceli şehidi memleketine uğurlandı

Tunceli şehidi memleketine uğurlandı

Tunceli şehidi memleketine uğurlandı

Tunceli şehidi memleketine uğurlandı

Tunceli şehidi memleketine uğurlandı

Tunceli şehidi memleketine uğurlandı

Tunceli şehidi memleketine uğurlandı

Tunceli şehidi memleketine uğurlandı

Tunceli şehidi memleketine uğurlandı

Tunceli şehidi memleketine uğurlandı

Tunceli şehidi memleketine uğurlandı

Tunceli şehidi memleketine uğurlandı

Tunceli şehidi memleketine uğurlandı

Son dakika... Şehit ateşi Mersin'e düştü

Son dakika... Şehit ateşi Mersin'e düştü

 Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı

Ağrı, Kars ve Erzurum'da "Eren Kış-10 Operasyonu" başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title