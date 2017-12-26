Ereğli Tso Başkanı Tetiker Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Yaşar Tetiker'in cenazesi toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Yaşar Tetiker'in cenazesi toprağa verildi.
Evinde rahatsızlık sebebiyle ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden 66 yaşındaki Tetiker için ilk olarak Ereğli TSO binası önünde helallik alındı.
Cenaze töreninde konuşan Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, 20 yılı aşkın bir süredir ilçede TTSO Başkanlığı yapmanın önemli bir görev olduğunu söyledi.
Vali Çınar, "Bu, halkımıza ve şehrimize hizmet adına çok önemli bir görevdir. Sözü net, kişiliği renkli, mert, doğru bir insandı. İyi bir adamdı. Kısa tanışmışlığımız içinde insanları birbirlerine hak geçirirler, bir tebessüm bile hak doğurabilir. Ben kendisine hakkımı helal ediyorum. Şu bilinen bir geçek ki ölümü aşmak dediğimiz şey, insanlar eser bırakarak ölümsüzleşirler." diye konuştu.
Törende konuşan AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, TSO Başkan Vekili Sertan Yalçın, Tetiker'in yakınlarına başsağlığı diledi.
Tetiker'in cenazesi, Bozhane Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, Tetiker'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Özcan Ulupınar, Faruk Çaturoğlu, CHP Zonguldak milletvekilleri Şerafettin Turpçu, Ünal Demirtaş, Ereğli, Alaplı, Kandilli Belediye Başkanları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile vatandaşlar katıldı.