Ereğli-Devrek karayolunda çalışmalar devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ereğli-Devrek karayolunda çalışmalar devam ediyor

21.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:51
Ereğli-Devrek karayolunda çalışmalar devam ediyor

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile birlikte yapımı devam eden Kdz. Ereğli-Devrek yolunda incelemelerde bulundu.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile birlikte yapımı devam eden Kdz. Ereğli-Devrek yolunda incelemelerde bulundu.

Kdz. Ereğli'ye bağlı Vakıf Köyü Muhtarı Sadullah Karahan ile Sakallar Köyü Muhtarı Mehmet Cinkılıç'ın da hazır bulunduğu inceleme sonrası açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Ereğli-Devrek yolunda istinat duvarı, yol düzeltme ve sağlamlaştırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bozkurt, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu ile birlikte, Ereğli-Devrek yolunda incelemede bulunduk. Armutlucuma-Vakıf Köyümüz arasında devam eden yol çalışmalarını yerinde gördük. Üniversite Kampüsü gibi, göreve geldiğimizde üzerinde hassasiyetle durduğumuz konulardan biri de Ereğli-Devrek yoluydu. Burada çalışmalar hava şartlarına rağmen, çok yönlü olarak yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir taraftan yol genişletme, düzeltme ve sağlamlaştırma işlemleri yapılıyor; diğer taraftan da istinat duvarları yükseliyor. Ereğli-Devrek yolunda hummalı bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Daha önce de ifade ettiğim gibi, inşallah bu yol bizim dönemimizde bitecek; Armutlucuma bölgemiz rahata kavuşacak ve Ereğli ile Devrek birbirlerine daha yakın olacak."

AK Parti İlçe Başkanı Bozkurt ile Kaymakam Çorumluoğlu, programlarını İlçeye bağlı Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman'ı ziyaret ederek sonlandırdı. - ZONGULDAK

Ereğli-Devrek karayolunda çalışmalar devam ediyor
Ereğli-Devrek karayolunda çalışmalar devam ediyor
Ereğli-Devrek karayolunda çalışmalar devam ediyor
Ereğli-Devrek karayolunda çalışmalar devam ediyor
Ereğli-Devrek karayolunda çalışmalar devam ediyor
Ereğli-Devrek karayolunda çalışmalar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Bakan Merve Dizdar Okan Bayülgen Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Vitor Hugo Gökhan Töre Fatih Terim Mbaye Diagne
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ereğli-Devrek karayolunda çalışmalar devam ediyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 14:56:26. #1.14#
title